Ağıralioğlu'ndan emekli polisin intiharına 'kefen parası' eleştirisi geldi - Son Dakika
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Ağıralioğlu'ndan emekli polisin intiharına 'kefen parası' eleştirisi geldi

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Ağıralioğlu\'ndan emekli polisin intiharına \'kefen parası\' eleştirisi geldi
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Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, AYM önünde emeklilerin eylemi sırasında intihar eden 60 yaşındaki emekli polise ilişkin kefen parası eleştirisi yaptı. Ağıralioğlu, emekli polisin 'onurum için' sözünü hatırlatarak ailesine başsağlığı diledi.

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Anayasa Mahkemesi önünde emeklilerin eylemi sırasında intihar eden 60 yaşındaki emekli polis Ali Şekeroğlu'nun yaşamını yitirmesine ilişkin, "Bu memlekette yıllarca çalışmış, primini ödemiş, vergisini vermiş, evlat büyütmüş bir insan; ömrünün sonunda neden 'geçinemiyorum' diyerek Anayasa Mahkemesi'nin merdivenlerine düşmek zorunda kalıyor? Şimdi siz bu milletin emeklisine kefen parasını yaşarken harcatıyorsunuz" açıklamasını yaptı.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Ankara'da emeklilerin seyyanen zam talebiyle Anayasa Mahkemesi önünde düzenlediği eylem sırasında intihar eden 60 yaşındaki emekli polis memuru Ali Şekeroğlu'nun yaşamını yitirmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Ağıralioğlu, Şekeroğlu'nun ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileyerek şu ifadeleri kullandı:

"Adı Ali Şekeroğlu. Emekli polis. İki çocuk babası. Yıllarca bu devlete hizmet etmiş bir insan. 'Geçinemiyorum.' diyor. 'Bizi bu hale getiren utansın.' diyor. Sonra şunu ekliyor: 'Para için değil, onurum için.' ve bugün Ali Şekeroğlu'nu kaybettik.

Benim canımı yakan şudur: Bu memlekette yıllarca çalışmış, primini ödemiş, vergisini vermiş, evlat büyütmüş bir insan; ömrünün sonunda neden 'geçinemiyorum' diyerek Anayasa Mahkemesi'nin merdivenlerine düşmek zorunda kalıyor?

Bizim büyüklerimiz bir kenarda üç kuruş saklardı. Adına 'kefen parası' derlerdi. Kimseye yük olmayalım, son yolculuğumuzun masrafını bile kendimiz karşılayalım diye... Şimdi siz bu milletin emeklisine kefen parasını yaşarken harcatıyorsunuz.

Ali Şekeroğlu'nun son sözlerinden biri 'onurum için' oldu. Allah rahmet eylesin. Ailesine, evlatlarına ve sevenlerine sabır diliyorum."

Kaynak: ANKA
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