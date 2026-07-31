Ağıralioğlu\'ndan Kıbrıs\'ta İki Devletli Çözüm Vurgusu

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Kıbrıs meselesinde sonuç vermeyen federasyon müzakerelerinin tekrarlanmaması gerektiğini belirterek, çözümün Kıbrıs Türklerinin egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü esas alan iki devletli bir zeminde aranması gerektiğini ifade etti.

Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kıbrıs meselesinde artık aynı yolu yürüyüp farklı sonuç bekleme lüksümüz yoktur. 29 Temmuz'da Lefkoşa'da, Birleşmiş Milletler gözetiminde gerçekleştirilen görüşmenin ardından Sayın Tufan Erhürman'ın yaptığı iki tespit dikkat çekicidir. Sürecin Türkiye ile tam istişare içinde yürütülmesi gerektiğini ve sonuç vermeyen 5+1 toplantılarının tekrar edilmemesi gerektiğini ifade etmiştir. Biz de bu değerlendirmeye katılıyoruz. Türkiye ile tam istişare içinde yürütülecek süreç, geçmişte defalarca denenen ve netice üretmeyen federasyon müzakerelerinin yeniden sahnelenmesine dönüşmemelidir. Kıbrıs'ta çözüm; Kıbrıs Türkünün egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü esas alan iki devletli bir zeminde aranmalıdır. Aynı masayı kurup aynı cümleleri tekrar ederek yeni bir sonuç alınamaz.

Sayın Erhürman'ın, Güney Kıbrıs'ın silahlanmasına ve yabancı güçleri Ada'ya davet etmesine karşı çıkması, ayrıca tarafsızlığını kaybeden Avrupa Birliği'nin 5+1 masasında yer alamayacağını açıkça ifade etmesi de son derece isabetli bir duruştur. Kalıcı çözüm; Kıbrıs Türklerini federasyon adı altında Rum çoğunluğun yönettiği bir yapıya eklemek değil, Ada'daki fiili gerçekliği kabul ederek egemen eşit iki devlet arasında iş birliğine dayalı yeni bir düzen kurmaktır. Avrupa Birliği ise tarafsızlığını çoktan yitirmiş bir aktör olarak bu sürecin hakemi değil, olsa olsa taraflarından biri olabilir. Temennimiz, bundan sonraki sürecin de bu gerçekçi istikametten ayrılmaması ve Kıbrıs Türkünün egemenlik hakkını esas alan bir anlayışla yürütülmesidir."