Ağıralioğlu\'ndan Ramazan Mesajı

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin Kahramankazan İlçe Başkanlığınca düzenlenen iftar programına katıldı.

Kahramankazan Belediyesi Kumpınar Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Ağıralioğlu, siyasetin bir bayrak yarışı olduğunu söyledi.

Ağıralioğlu, rahmet ayı ramazanda olduğu için sözünü selamla başlatmak zorunda olduğunu dile getirerek, "Önce selam, sonra kelam edeyim. Cumhurbaşkanı'na, Devlet Bey'e, ana muhalefete ve memleket için daha iyisini yapabiliriz diye koşturan herkese selam edeyim. Biz bir bayrak yarışındayız. Bu bayrak yarışında siyaseti nöbet değişimi gibi görenleriz. Ramazanda Kahramankazan'da kahraman bir millete söz veriyorum. Vatanı bulduğumuzdan daha iyi, devleti bulduğumuzdan daha güçlü, milleti bulduğumuzdan daha zengin yapacağız inşallah." diye konuştu.

İftarın ardından Kahramankazan Belediyesine ziyarette bulunan Ağıralioğlu'na, Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu tarafından Atatürk'ün Nutuk kitabı, köstekli saat ve Türk bayrağı hediye edildi.