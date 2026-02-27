Ağıralioğlu'ndan Ramazan Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ağıralioğlu'ndan Ramazan Mesajı

Ağıralioğlu\'ndan Ramazan Mesajı
27.02.2026 22:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yavuz Ağıralioğlu, iftar programında siyaseti bayrak yarışı olarak değerlendirdi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin Kahramankazan İlçe Başkanlığınca düzenlenen iftar programına katıldı.

Kahramankazan Belediyesi Kumpınar Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Ağıralioğlu, siyasetin bir bayrak yarışı olduğunu söyledi.

Ağıralioğlu, rahmet ayı ramazanda olduğu için sözünü selamla başlatmak zorunda olduğunu dile getirerek, "Önce selam, sonra kelam edeyim. Cumhurbaşkanı'na, Devlet Bey'e, ana muhalefete ve memleket için daha iyisini yapabiliriz diye koşturan herkese selam edeyim. Biz bir bayrak yarışındayız. Bu bayrak yarışında siyaseti nöbet değişimi gibi görenleriz. Ramazanda Kahramankazan'da kahraman bir millete söz veriyorum. Vatanı bulduğumuzdan daha iyi, devleti bulduğumuzdan daha güçlü, milleti bulduğumuzdan daha zengin yapacağız inşallah." diye konuştu.

İftarın ardından Kahramankazan Belediyesine ziyarette bulunan Ağıralioğlu'na, Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu tarafından Atatürk'ün Nutuk kitabı, köstekli saat ve Türk bayrağı hediye edildi.

Kaynak: AA

Yavuz Ağıralioğlu, Yerel Haberler, Kahramankazan, Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağıralioğlu'ndan Ramazan Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ekipleri bile korku sardı Kazdıkları topraktan 171 ceset çıkarıldı Ekipleri bile korku sardı! Kazdıkları topraktan 171 ceset çıkarıldı
Yapay zeka depremi Dev şirket çalışanlarının yarısını işten çıkarıyor Yapay zeka depremi! Dev şirket çalışanlarının yarısını işten çıkarıyor
Cumhurbaşkanı Zerdari: Barışımızı zayıflık sananlar güçlü bir karşılıkla karşılaşacak Cumhurbaşkanı Zerdari: Barışımızı zayıflık sananlar güçlü bir karşılıkla karşılaşacak
ABD’de Arakanlı mülteci sokakta ölü bulundu ABD'de Arakanlı mülteci sokakta ölü bulundu
Pakistan-Afganistan arasında resmen savaş başladı Bilanço korkunç boyutta Pakistan-Afganistan arasında resmen savaş başladı! Bilanço korkunç boyutta
Alarmları kurun Bugün büyük gün Alarmları kurun! Bugün büyük gün

21:35
Pide almak için gittiği fırında dehşeti yaşadı
Pide almak için gittiği fırında dehşeti yaşadı
21:29
Trump, Pakistan-Afganistan savaşındaki tarafını belli etti
Trump, Pakistan-Afganistan savaşındaki tarafını belli etti
21:22
İsrail’de sığınaklar halkın kullanımına açıldı
İsrail'de sığınaklar halkın kullanımına açıldı
20:46
Trump: Müzakere şeklinden memnun değilim, bazen askeri güç kullanmanız gerekiyor
Trump: Müzakere şeklinden memnun değilim, bazen askeri güç kullanmanız gerekiyor
19:57
İngiltere’den dikkat çeken İran kararı: Tahran Büyükelçiliği geçici olarak kapatıldı
İngiltere'den dikkat çeken İran kararı: Tahran Büyükelçiliği geçici olarak kapatıldı
19:52
İbrahim Tatlıses’e mirasından men ettiği çocuklarından rest
İbrahim Tatlıses'e mirasından men ettiği çocuklarından rest
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 01:11:50. #7.13#
SON DAKİKA: Ağıralioğlu'ndan Ramazan Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.