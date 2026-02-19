AGİT PA 25. Kış Toplantısı Viyana'da Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AGİT PA 25. Kış Toplantısı Viyana'da Başladı

19.02.2026 20:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AGİT PA 25. Kış Toplantısı, Viyana'da başladı. Ukrayna'daki durum ve uluslararası hukuk tartışıldı.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİT PA) 25. Kış Toplantısı, Avusturya'nın başkenti Viyana'da başladı.

Viyana'daki Hofburg Kongre Merkezi'nde başlayan toplantıya, AGİT Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu, AGİT PA Başkanı Pere Joan Pons, Avusturya Ulusal Meclis Başkanı Walter Rosenkranz, Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefanchuk, Türkiye adına ise AGİT PA Türk Grubu Başkanı AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok ve çok sayıda parlamenter katıldı.

Ukrayna Meclis Başkanı Stefanchuk, burada yaptığı konuşmada, Ukrayna'da "uluslararası hukuku ihlal etmeye" devam ettiğini söylediği Rusya'nın "hesap vermesi" gerektiğini ifade etti.

AGİT PA Başkanı Pons da Ukrayna'nın egemenlik ve toprak bütünlüğünün tartışmaya kapalı olduğunu dile getirerek "Bu sadece askeri bir sınav değil. Aynı zamanda, geleceğimizi hukukun mu yoksa gücün mü şekillendireceğine dair bir sınavdır." dedi.

AGİT Genel Sekreteri Sinirlioğlu, Ukrayna'daki savaşın adil ve kalıcı bir barışla sona ermesi gerektiğini vurguladı.

Sinirlioğlu, AGİT'in, savaşı sona erdirmek için taraflar arasında müzakere edilerek varılabilecek bir anlaşmanın uygulanmasının izlenmesinde rol oynamaya hazır olduğuna işaret etti.

İki gün sürecek AGİT PA 25. Kış Toplantısının ilk gününde, "Siyasi İşler ve Güvenlik Genel Komitesi", "Demokrasi, İnsan Hakları ve İnsani Sorunlar Genel Komitesi", "Ekonomi, Bilim, Teknoloji ve Çevre Genel Komitesi" oturumları yapıldı.

AGİT bölgesinden toplantıya katılan yüzlerce parlamenter, güvenlik, insan hakları, demokrasi ve ekonomik, çevresel zorluklar gibi birçok konuyu ele aldı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güvenlik, Ekonomi, Ukrayna, Güncel, Viyana, Hukuk, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel AGİT PA 25. Kış Toplantısı Viyana'da Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10 yıl sonra bir ilk ABD’den Türkiye’nin yanı başında tarihi adım 10 yıl sonra bir ilk! ABD'den Türkiye'nin yanı başında tarihi adım
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler
Planı Trump yaptı, 2 ülke yüzlerce asker göndermeye hazırlanıyor Planı Trump yaptı, 2 ülke yüzlerce asker göndermeye hazırlanıyor
“100 milyonluk yarış atları kayıp“ iddiasına açıklama geldi "100 milyonluk yarış atları kayıp" iddiasına açıklama geldi
Kütahya’da çay evinde bıçaklı saldırı anı kamerada: 1 ağır yaralı Kütahya'da çay evinde bıçaklı saldırı anı kamerada: 1 ağır yaralı
Tehditler savuran 2 lidere meydan okudu: Gerekirse bedel öderiz Tehditler savuran 2 lidere meydan okudu: Gerekirse bedel öderiz

22:34
Turu mucizelere bıraktık Fenerbahçe, Nottingham Forest’a farklı kaybetti
Turu mucizelere bıraktık! Fenerbahçe, Nottingham Forest'a farklı kaybetti
20:35
Gazze’ye asker gönderecek 5 ülke belli oldu
Gazze'ye asker gönderecek 5 ülke belli oldu
20:12
Bakan Fidan direkt Trump’ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız
Bakan Fidan direkt Trump'ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız
19:45
Meloni’nin sözleri Macron’u küplere bindirdi: İşine bak
Meloni'nin sözleri Macron'u küplere bindirdi: İşine bak
19:20
Kurtlar Vadisi’nin unutulmaz ikilisi yıllar sonra bir arada Son halleri ağızları açık bıraktı
Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz ikilisi yıllar sonra bir arada! Son halleri ağızları açık bıraktı
19:02
Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci’ye danışmakta buldu
Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci'ye danışmakta buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 23:27:14. #7.11#
SON DAKİKA: AGİT PA 25. Kış Toplantısı Viyana'da Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.