AGİT: Rusya-Ukrayna Savaşı Avrupa İçin Tehdit - Son Dakika
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AGİT: Rusya-Ukrayna Savaşı Avrupa İçin Tehdit

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Cassis, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı Avrupa güvenliği için en büyük tehdit dedi. AGİT barışa hazır.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı ve İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı sürdürdüğü savaşın Avrupa güvenliği açısından en büyük tehdit olmaya devam ettiğini söyledi.

Cassis, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Bakü'de düzenlediği ortak basın toplantısında Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ignazio Cassis, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı sürdürdüğü savaş Avrupa güvenliği açısından en büyük tehdit olmaya devam ediyor." dedi.

AGİT Dönem Başkanı olarak temel amaçlarının gerçek diyaloğu korumak olduğunu belirten Cassis, farklı görüşlere sahip tarafların, Rusya, Belarus ve diğer katılımcıların aynı masa etrafında bir araya gelerek konuşmanın yolunu bulması gerektiğini söyledi.

Cassis, ateşkes sağlanması halinde AGİT'in adil ve kalıcı barışın tesisine katkı sunmaya hazır olduğunu söyleyerek, "Bu teşkilatın bugün de gerekli olduğunu kanıtlamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Dış Politika, Güncel, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel AGİT: Rusya-Ukrayna Savaşı Avrupa İçin Tehdit - Son Dakika

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