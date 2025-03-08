AGİT'ten Sırp Cumhuriyeti'ne Uyarı

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen ve AGİT Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu, Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nde (RS) alınan ayrılıkçı kararların anayasal düzeni ihlal ettiği gibi ülkedeki istikrarı da tehdit ettiğine işaret ederek, "Entite düzeyinde ek yapılar oluşturma girişimleri, Bosna-Hersek'in ve bölgenin istikrarını baltalamaktadır." görüşünü paylaştı.

AGİT'ten yapılan yazılı açıklamada, Sırp entitesinin "Bosna Herkes Anayasasına meydan okuyan" ayrılıkçı kararlarına ilişkin, Bakan Valtonen ve Genel Sekreter Sinirlioğlu'nun ortak değerlendirmesine yer verildi.

Açıklamada, AGİT'in, Bosna Hersek'in Anayasası'na tam desteğini bir kez daha ifade ettiği, hukukun üstünlüğüne tam anlamıyla saygı gösterilmesi ve sorumlu liderliğin, bu ülkedeki tüm bireyler için barışçıl ve refah dolu bir gelecek sağlanmasında hayati öneme sahip olduğu vurgulandı.

Bölgede istikrarın korunması vurgusu

"Sırp entitesi tarafından kabul edilen ve Bosna-Hersek'in yargı ve güvenlik kurumlarının Sırp entitesi topraklarında faaliyet göstermesini yasaklayan yasa ve önlemlerin yürürlüğe girmesi, Bosna-Hersek'in anayasal düzenini ihlal etmekte ve ülkenin istikrarını ve bütünlüğünü tehdit etmektedir." görüşüne yer verilen açıklamada, "Entite düzeyinde ek yapılar oluşturma girişimleri, Bosna-Hersek'in ve bölgenin istikrarını baltalamaktadır." denildi.

AGİT'in üst düzey iki ismi, Sırp siyasi liderlerine, AGİT taahhütleri doğrultusunda hukukun üstünlüğünü korumaya, anayasal ve yasal yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulundu.

Açıklamada, AGİT'in Bosna-Hersek Misyonu ile yakın iş birliği içinde olduğu, gelişmeleri yakından takip ettiği ve gerginliği azaltma çağrılarında bulunmaya devam edeceği belirtilerek, "Bosna Hersek'in egemenliğine saygı gösterilmesi, tüm vatandaşların yararına olacaktır." ifadesi kullanıldı.

Bosna-Hersek'te RS Başkanı Dodik'in anayasaya aykırı uygulamaları

RS Ulusal Meclisinde (NSRS) geçen hafta yapılan oylamada devlet kurumları olan VSTV, Bosna-Hersek Savcılığı, Bosna-Hersek Mahkemesi ve SIPA'nın RS entitesindeki faaliyetleri yasaklanmıştı.

Ülke anayasasına aykırı olan kararları imzaladığını duyuran RS Başkanı Milorad Dodik, sözde yasaların yürürlüğe girmesinden sonra mahkemenin ve savcılığın çağrılarına cevap vermeyeceğini, RS polisi tarafından korunacağını açıklamıştı.

Ulusal medyada, Dodik'in "halk arasında panik oluşturma" amacıyla yaptığı belirtilen adımlar kapsamında RS'de faaliyetleri durdurulacak 4 kurumda çalışan Bosnalı Sırpların işlerinden istifa etmeleri, aksi durumda hapis cezası alabilecekleri belirtilmişti. Ulusal medya ise Dodik ve NSRS'den gelen bu kararları "darbe" olarak nitelemişti.

Söz konusu kararlar, Bosna-Hersek Mahkemesi'nin Dodik'e "Yüksek Temsilcilik Ofisi (OHR) kararlarına saygı duymamak" suçundan 1 yıl hapis ve 6 yıl siyasi yasak cezası vermesinin ardından alınmıştı.

Dodik'e ülke içinden ve ülke dışından çok sayıda devlet adamı, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve gazeteciden tepki açıklaması gelmişti.