Ağlı'da Yıl Sonu Sergisi Düzenlendi

Ağlı Halk Eğitimi Merkezi tarafından yıl sonu sergisi düzenlendi.
Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında kursiyerlerin dönem boyunca hazırladıkları giyim ve el sanatları çalışmalarının yer aldığı serginin açılış kurdelesi kesildi.
Kurslara katılan 187 kursiyerin hazırladığı çalışmaların yer aldığı sergi 2 gün boyunca açık kalacak.
Programın açılışına, Belediye Başkanı Bülent Ergin, Milli Eğitim Müdürü Suat Bayar, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Serdar Çakmak, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.
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