Ağrı\'da 1376 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

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Ağrı'da, yol kontrolünde 1376 paket gümrük kaçağı sigara ele geçiren jandarma ekipleri, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Doğubayazıt ilçesinde yapılan yol kontrol uygulama noktasında araçlarda arama yaptı.
Aramalarda 1376 paket gümrük kaçağı sigara ele geçiren ekipler, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
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