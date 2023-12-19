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Ağrı'da 85 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı - Son Dakika
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Ağrı'da 85 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı

Ağrı'da yapılan yol kontrolünde, İran uyruklu bir tırda Afganistan ve Pakistan uyruklu 85 düzensiz göçmen yakalandı. Tır sürücüsü de gözaltına alındı.

Ağrı\'da 85 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı
19.12.2023 - 10:01,
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Ağrı'da, bir tırda Afganistan ve Pakistan uyruklu 85 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki yol kontrol uygulama noktasında, durumundan şüphelenilen İran uyruklu sürücü D.A'nın idaresindeki tırı durdurdu.

Tırın kapalı dorsesinden gelen yoğun koku ve insan sesleri üzerine ekipler, Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen kararın ardından arama yaptı.

Dorsede, 82 Afganistan ve 3 Pakistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Tır sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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Emniyet Müdürlüğü, Afganistan, Pakistan, Ağrı, Gözaltı, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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