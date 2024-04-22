Ağrı'da baharla birlikte canlanan doğa mest etti - Son Dakika
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Ağrı'da baharla birlikte canlanan doğa mest etti

Ağrı'da havaların ısınmasıyla yeşilin tonlarıyla yeniden hayat bulan doğa, seyrine doyumsuz manzaralar çıkardı. Karların erimesiyle coşan şelale ise doğaya yeniden hayat verdi. Vatandaşlar doğanın tadını çıkarırken, fotoğraf tutkunları da anılarını ölümsüzleştiriyor.

22.04.2024 20:25  Güncelleme: 20:29
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Ağrı'da baharla birlikte canlanan doğa mest etti

AĞRI - Ağrı'da havaların ısınmasıyla canlanan ve yeşilin tonlarıyla yeniden hayat bulan doğa, ortaya seyrine doyumsuz manzaralar çıkardı

Ağrı'da havaların ısınmasıyla beraber yeşilin tonlarına bürünen doğa ortaya eşsiz güzellikte manzaralar çıkarırken, karların erimesiyle coşan şelale ise doğaya yeniden hayat verdi. Yeşillikler arasında akan şelalenin tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar kendilerini doğaya bırakırken, fotoğraf tutkunları ise bölgeye gelerek anı ölümsüzleştiriyor.

Bölgeye gelen ve amatör fotoğrafçılık yapan Ayşe Yıldız, "Burası oldukça güzel bir şelale. Kar ve yağmur sularıyla besleniyor. Fotoğraf çekip vakit geçirdik. Ağrı küçük bir yer ama birçok doğal güzelliği var. Bu bölgeleri değerlendirir ve temiz tutarsak bizim için daha faydalı olacak " dedi.

Kaynak: İHA

Ağrı, Çevre, Doğa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağrı'da baharla birlikte canlanan doğa mest etti - Son Dakika

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