Ağrı'da binanın çatısından şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Ağrı'da binanın çatısından şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

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Ağrı\'da binanın çatısından şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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Kaza, akşam saatlerinde 100'üncü Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Bisikletliye çarpmamak için manevra yaptığı öne sürülen otomobil, tek katlı binanın çatısından şarampole devrildi. Yaralanan sürücü Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

AĞRI'da bisikletliye çarpmamak için sürücüsünün ani manevra yaptığı öne sürülen otomobil, yol seviyesindeki tek katlı binanın çatısının üzerinden şarampole devrildi. Kazada, otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde 100'üncü Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Şehir merkezi yönünde sürücüsünün önüne çıkan bisikletliye çarpmamak için ani manevra yaptığı iddia edilen 33 BCC 699 plakalı otomobil, yol seviyesindeki tek katlı binanın çatısının üzerinden şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ters dönen otomobilde sıkışan sürücü, çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA
Eğitim ve Araştırma HastanesiYaralanma3. SayfaGüncelAğrıKazaSon Dakika

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SON DAKİKA: Ağrı'da binanın çatısından şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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