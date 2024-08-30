Ağrı'da Büyük Taarruz'un 102'nci yılı coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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Ağrı'da Büyük Taarruz'un 102'nci yılı coşkuyla kutlandı

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Ağrı'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yılı törenlerle kutlandı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan kutlamalar, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Vali Mustafa Koç'un gerçekleştirdiği Tebrikleşme Töreni ve halk oyunları gösterisiyle süren program, askeri birliklerin geçit töreniyle sona erdi. Törenin ardından Vali Koç ve protokol üyeleri şehitliği ziyaret ederek dualar etti.

30.08.2024 14:21
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Ağrı'da Büyük Taarruz'un 102'nci yılı coşkuyla kutlandı

AĞRI - Ağrı'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yılı düzenlenen törenle kutlandı.

Ağrı'da, Cumhuriyet'in kuruluşunun 102'nci yıl dönümü kutlamaları Abide Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başladı. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile Türk bayrağı göndere çekildi. Kutlama programı Ağrı Valiliğinde düzenlenen Tebrikleşme Töreni ile sürdü. Vali Mustafa Koç tarafından gerçekleştirilen törene il protokol üyeleri, gaziler ve şehit aileleri katıldı.

Ağrı Adalet Sarayı önünde süren kutlama programı Vali Mustafa Koç'un törene katılan protokol üyelerinin, vatandaşların ve tören birliklerinin bayramını kutlamasıyla devam etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunması ile süren program halk oyunları gösterisinin ardından askeri birliklerin geçit töreninin ardından sona erdi. Törenin ardından şehitliği ziyaret eden Vali Koç ve protokol üyeleri burada şehitlerin mezarına karanfil bırakarak dualar etti.

Kaynak: İHA

Mustafa Koç, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağrı'da Büyük Taarruz'un 102'nci yılı coşkuyla kutlandı - Son Dakika

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