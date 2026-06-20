Ağrı'da Çilek Projesi Başladı - Son Dakika
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Ağrı'da Çilek Projesi Başladı

20.06.2026 12:48
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Ağrı'da 100 çiftçiye sera kuruluyor, çilek üretimi için yüzde 75 hibe desteği sağlanıyor.

Ağrı'da alternatif ürün yetiştirmek için yüzde 75 hibe desteğiyle hayata geçirilen "Çilek Yetiştiriciliği Projesi" kapsamında 100 çiftçiye sera kuruluyor.

Valilik koordinesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi iş birliğiyle "Çilek Yetiştiriciliği Projesi" hayata geçirildi.

Bu kapsamda yüzde 75 hibe desteğiyle il genelindeki 100 çiftçiye 500'er metrekarelik çilek seraları kuruluyor ve fide ile ekipman desteği sağlanıyor.

Vali Önder Bozkurt, Vali Yardımcısı Malik Çalışır, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci ile Ozanlar köyü yakınlarında sera kurulan alanı ziyaret etti. Bozkurt, geçmiş yıllarda aynı yerde ekilen çilekleri hasat etti, yeni yapılan çalışmaları inceledi.

Vali Bozkurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, çiftçilere yönelik destekleri sürdürdüklerini söyledi.

Her alanda üretimin çok önemli olduğunu belirten Bozkurt, şöyle konuştu:

"Sezon boyunca meyve fidanları, sebze fideleri, sertifikalı yonca tohumları dağıtımı yaptık ve çilek bahçeleri ile ilgili hedef koymuştuk. Çilek bahçesi kurulumu kapsamında asgari 500 metrekare olmak üzere 100 çiftçimize toplamda 300 bin çilek fidesini dağıtmış durumdayız. Bugün bir bahçemizin kurulumu ve fidelerin ekimini gördük. Sulama sistemi ve ayrıca malç naylonu ve ekipmanlarla kurulumu gerçekleştiriyoruz."

Bozkurt, çilek üretiminin karlı bir iş olduğunu ve sezonda birkaç kez hasadın yapıldığını anlattı.

Emeği geçen kurumlara teşekkür eden Bozkurt, "Ağrı'da çilek bahçesi kurulumu ve üretimini artırmak istiyoruz. İl Özel İdaresi'nin imkanlarıyla yüzde 75'i hibe ve yüzde 25'i de çiftçilerimizin katkısı olmak üzere bu projeyi hayata geçirdik." dedi.

Kaynak: AA

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