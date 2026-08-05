Karasu'da Şüpheli Cisim İnsansız Deniz Aracı Çıktı - Son Dakika
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Karasu'da Şüpheli Cisim İnsansız Deniz Aracı Çıktı

Karasu\'da Şüpheli Cisim İnsansız Deniz Aracı Çıktı
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Karasu'da sahilde bulunan şüpheli cisim, İnsansız Deniz Aracı olarak tespit edildi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde sahilde şüpheli bir cisim olduğu ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, cismin patlayıcı madde içermeyen bir İnsansız Deniz Aracı (İDA) olduğunu tespit edip muhafaza altına aldı.

Olay, saat 15.45 sıralarında Karasu ilçesine bağlı Denizköy sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kumsalda şüpheli bir cisim gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine Karasu Kolluk Destek Komutanlığı ekipleri adrese intikal etti. Sualtı Savunma (SAS) grup komutanlığı ekipleriyle sağlanan koordine neticesinde yapılan ilk incelemelerde, şüpheli cismin İnsansız Deniz Aracı (İDA) olduğu ve herhangi bir patlayıcı madde taşımadığı belirlendi. Karasu Cumhuriyet Savcısı'nın talimatları doğrultusunda söz konusu araç, imha edilmek üzere Karasu Kolluk Destek Tim Komutanlığı ekipleri tarafından muhafaza altına alındı.

Kaynak: İHA

Teknoloji, Güvenlik, 3. Sayfa, Sakarya, Karasu, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karasu'da Şüpheli Cisim İnsansız Deniz Aracı Çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karasu'da Şüpheli Cisim İnsansız Deniz Aracı Çıktı - Son Dakika
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