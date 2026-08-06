İmzalar atıldı! Real Madrid'den 125 milyon Euro'luk dev transfer - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İmzalar atıldı! Real Madrid'den 125 milyon Euro'luk dev transfer

İmzalar atıldı! Real Madrid\'den 125 milyon Euro\'luk dev transfer
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya LaLiga ekibi Real Madrid, Fildişi Sahilli futbolcu Yan Diomande ile 7 yıllığına anlaşmaya vardıklarını duyurdu. İspanyol devi bu transfer için 125 milyon Euro bonservis ödedi.

İspanya devi Real Madrid, kadrosuna katmak için uzun süredir peşinde olduğu Yan Diomande transferinde mutlu sona ulaştı. 

7 YILLIK ANLAŞMA

Eflatun-beyazlılar, 19 yaşındaki genç yetenek ile resmi sözleşmeyi imzaladı. Real Madrid, geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen Diomande ile 30 Haziran 2033 tarihine kadar geçerli olan 7 yıllık uzun soluklu bir kontrat imzaladığını duyurdu.

DEV BONSERVİS

Transferin mali detayları da belli oldu. İspanyol temsilcisi, bu transfer için Leipzig'e ilk etapta 125 milyon euro garanti bonservis bedeli ödeyecek. Sözleşmede yer alan 15 milyon Euro'luk performans bonuslarıyla birlikte transferin toplam maliyeti 140 milyon Euro'ya kadar yükselebilecek.

PERFORMANSI GÖZ DOLDURDU

Geride bıraktığımız sezonda Leipzig formasıyla sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken genç futbolcu, çıktığı 36 resmi mücadelede 13 gol ve 9 asistlik katkı vererek skora doğrudan etki etmişti.

Real Madrid, İspanya, La Liga, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İmzalar atıldı! Real Madrid'den 125 milyon Euro'luk dev transfer - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 yaşındaki çocuğun ölümünün altından cinayet çıktı Anne 3 gün sonra katil üvey babayla evlenmiş 4 yaşındaki çocuğun ölümünün altından cinayet çıktı! Anne 3 gün sonra katil üvey babayla evlenmiş
Fındık alım fiyatları açıklandı Fındık alım fiyatları açıklandı
Bahçeli’nin ilk imzacısı olduğu teklifte MHP’den fire var İşte imzalamayan o isim Bahçeli'nin ilk imzacısı olduğu teklifte MHP'den fire var! İşte imzalamayan o isim
Ertuğrul Özkök “Cumhurbaşkanına hakaret“ suçundan ifade verdi: Bakın ilk sözleri ne oldu Ertuğrul Özkök "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan ifade verdi: Bakın ilk sözleri ne oldu
Belediyedeki rüşvet skandalında diyaloglar bomba: Fatma, Kemal’e karşı durursa... Belediyedeki rüşvet skandalında diyaloglar bomba: Fatma, Kemal’e karşı durursa...
İmam nikahında gelinin mehir talebini duyan damadın kalbine iniyordu İmam nikahında gelinin mehir talebini duyan damadın kalbine iniyordu

13:35
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan üçlü savunma anlaşmasını imzaladı.
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan üçlü savunma anlaşmasını imzaladı.
13:01
Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
12:46
Av. Bedia Teymur sordu, Bakan Gürlek yanıtladı: Örgüt tamamen feshedilmeden yasa yürürlüğe girmeyecek
Av. Bedia Teymur sordu, Bakan Gürlek yanıtladı: Örgüt tamamen feshedilmeden yasa yürürlüğe girmeyecek
12:17
Cumhurbaşkanına suikast timindeki Burkay Karatepe silahların gömdüğü yeri söyledi, ekipler harekete geçti
Cumhurbaşkanına suikast timindeki Burkay Karatepe silahların gömdüğü yeri söyledi, ekipler harekete geçti
11:46
Ahbap Derneği’ne yönetim kayyumu atandı Dernek resmen kapanıyor
Ahbap Derneği'ne yönetim kayyumu atandı! Dernek resmen kapanıyor
11:36
Kuşadası operasyonunda dikkat çeken isimler Bülent Tezcan’ın kızı ve damadı gözaltında
Kuşadası operasyonunda dikkat çeken isimler! Bülent Tezcan'ın kızı ve damadı gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2026 13:55:35. #7.12#
SON DAKİKA: İmzalar atıldı! Real Madrid'den 125 milyon Euro'luk dev transfer - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.