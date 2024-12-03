Ağrı'da Çocuk Hakları Projesi Lansmanı

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Ağrı'da "Çocuk Odaklı Sivil Toplum Kuruluşlarının Kapasite Geliştirme Projesi"nin lansmanı yapıldı

AĞRI - Ağrı'da, Ulusal Çocuk Hakları Derneği tarafından yürütülen "Çocuk Odaklı Sivil Toplum Kuruluşlarının Kapasite Geliştirme Projesi"nin lansmanı düzenlendi.

Ağrı'da, Ulusal Çocuk Hakları Derneği tarafından yürütülen "Çocuk Odaklı Sivil Toplum Kuruluşlarının Kapasite Geliştirme Projesi" lansmanı Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Ağrı Valisi Mustafa Koç, eşi Neslihan Gül Koç ve il protokolünün katıldığı programda, proje kapsamında çocuklarla iletişim, çocuk hakları, çocuk istismarı ile mücadele, çocuk odaklı proje hazırlama, çocuk koruma mekanizmaları ve çocuk güvenliği alanlarında düzenlenecek eğitimler ele alındı.

Programın açılışında konuşan UDER Yönetim Kurulu Başkanı, 3 yıl boyunca çocuk hakları alanında birçok faaliyet gerçekleştirdiklerini ve ekip içerisinde bulunan tüm gönüllülerin bu konuda gerekli hassasiyeti gösterdiğini ifade ederek tek amaçlarının yaşanan çocuk hak ihlallerine ses getirmek olduğunu söyledi.