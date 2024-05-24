Ağrı\'da DEAŞ Operasyonu: 2 Tutuklama

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Ağrı'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 kişiden 9'u, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 6 kişiden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden 2'si serbest bırakıldı, diğer 2'si de adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla salıverildi.

Olay

Kentte önceki gün, DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilenlerin yakalanması amacıyla başlatılan eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin ikametlerindeki aramada, çok sayıda yasaklı yayın, örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirilmişti.