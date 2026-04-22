Ağrı'da Deprem Hasarı - Son Dakika
Ağrı'da Deprem Hasarı

Ağrı\'da Deprem Hasarı
22.04.2026 19:59
Ağrı'nın Patnos ilçesinde 4.3 büyüklüğündeki depremde Dizginkale ve Kucak köylerinde hasar oluştu.

DİZGİNKALE VE KUCAK KÖYLERİNDE HASAR MEYDANA GELDİ

Merkez üssü Ağrı'nın Patnos ilçesi olan 4.3 büyüklüğündeki depremde Dizginkale ve Kucak Köyünde bazı evlerde çatlaklar oluştu. Kucak köyünde imam Hayrullah Ersöz'ün evinde hasar meydana geldi. Köye gelen AFAD ekipleri, duvarı yıkılan evde incelemede bulundu. Kucak Köyü Muhtarı Aşık Sever, deprem sebebiyle bazı evlerde çatlaklar oluştuğunu söyledi. Muhtar Aşık Sever, korkudan evlerine giremediklerini söyledi. Dizginkale ve Kucak köyünden gelen ihbarlar sonrası AFAD ekipleri, inceleme yapmak üzere bölgeye gitti.

Semih YARDIMCI/PATNOS(Ağrı),

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ağrı'da Deprem Hasarı - Son Dakika

Sayıştay Daire Başkanlığına Ömer Burhanlı seçildi Sayıştay Daire Başkanlığına Ömer Burhanlı seçildi
Kartal’da Yangın: Çöp Alanında Alevler Yükseldi Kartal'da Yangın: Çöp Alanında Alevler Yükseldi
Brent petrol yeniden 100 doların üstünde Brent petrol yeniden 100 doların üstünde
Yere düşen Türk Bayrağı için otobüsü durdurdu Yere düşen Türk Bayrağı için otobüsü durdurdu
Eskişehir’de ’mangal için ağaç dalını kırmaya çalıştılar’ iddiası Eskişehir'de 'mangal için ağaç dalını kırmaya çalıştılar' iddiası
“Trump, İran ile ateşkesi uzatıyorum“ dedi, Tahran’dan “Tanımıyoruz“ yanıtı geldi "Trump, İran ile ateşkesi uzatıyorum" dedi, Tahran'dan "Tanımıyoruz" yanıtı geldi

19:59
Erden Timur Galatasaray camiasına kırgınlığını Enver Aysever’e anlattı: Yalandan bir kere ziyaret ettiler
Erden Timur Galatasaray camiasına kırgınlığını Enver Aysever'e anlattı: Yalandan bir kere ziyaret ettiler
19:52
İran Meclis Başkanı Galibaf: Hürmüz Boğazı’nın açılması, ateşkesin ihlaliyle mümkün değil
İran Meclis Başkanı Galibaf: Hürmüz Boğazı'nın açılması, ateşkesin ihlaliyle mümkün değil
19:25
İngiltere’de şok eden anlar: Sinsice yaklaştı, durduk yere bıçakla saldırdı
İngiltere'de şok eden anlar: Sinsice yaklaştı, durduk yere bıçakla saldırdı
19:23
Galatasaray’ın Gençlerbirliği maçı 11’inde Osimhen detayı
Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı 11'inde Osimhen detayı
18:13
Üsküdar’da 18 yıl önceki cinayet ’kan örneği’ ile çözüldü
Üsküdar'da 18 yıl önceki cinayet 'kan örneği' ile çözüldü
17:42
MHP’li Adan, yoklamaya katılmayan AK Partililere sert tepki gösterdi
MHP'li Adan, yoklamaya katılmayan AK Partililere sert tepki gösterdi
SON DAKİKA: Ağrı'da Deprem Hasarı - Son Dakika
