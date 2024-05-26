Ağrı\'da dolu, Kars\'ta sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde dolu ve sağanak, Kars'ta ise sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Taşlıçay'da aralıklarla etkili olan sağanak akşama doğru yerini doluya bıraktı.
Dolunun etrafı beyaza bürüdüğü ilçede, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Dolu, ilçede bazı tarım arazilerine de zarar verdi.
Kars
Kars'ta da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde sağanakla birlikte cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.
Bazı vatandaşlar olası dolu yağışına karşı araçlarını battaniye ve halılarla örterek korumaya çalıştı.
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