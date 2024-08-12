Ağrı'da Genç Sporcular Yaz Sıcaklarında Kayak Antrenmanı Yapıyor

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Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 18 yaş altı kayaklı koşu takımında yer alan 40 sporcu, soğuk kış günlerindeki organizasyonlara yaz sıcaklarındaki antrenmanlarla hazırlık yapıyor.

Kayaklı koşuda çok sayıda başarılı sporcunun bulunduğu kentte altyapı takımında yer alan 40 sporcu, antrenörler Hamza Dursun ve Okan Alalma koordinesinde haftanın belirli günleri Küpkıran Mahallesi'nde çalışma yapıyor.

Kış mevsimi boyunca aynı bölgede bulunan karlı dağlardaki pistlerde antrenman yapan sporcular, bunaltıcı sıcakların yaşandığı bugünlerde de asfalt yolda güç depoluyor.

Yer yer inişli çıkışlı olan asfalt yolda tekerlekli kayaklarla antrenman yaparak kuvvet kazanan sporcular, soğuk kış günlerinde düzenlenecek organizasyonlara hazırlanıyor.

Milli takım hedefiyle kışın dondurucu soğukta, yazın bunaltan sıcakta antrenman

Kışın dondurucu soğuğunda karlı dağlarda, yazın bunaltan sıcağında ise asfaltta ter döken sporcular, milli formayı giyip uluslararası organizasyonlarda başarı yakalamayı hedefliyor.

Antrenör Hamza Dursun, AA muhabirine, tekerlekli kayaklı koşunun zor bir branş olduğunu söyledi.

Sporcuları en iyi şekilde yetiştirmek için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Dursun, "Kayaklı koşu dayanıklılık gerektiren bir spor dalı olmasıyla beraber kuvvet ve güç isteyen bir spor. Yaz aylarında tekerlekli kayak antrenmanı yapıyoruz ki sporcularımız kışın yapılacak organizasyonlar için hazır bulunsun. Yaz aylarında çalışma yapmadığımız takdirde çocuklarımız hem teknik hem de kondisyon olarak geri kalıyor. Biz de bunun önüne geçmek için yazın boş durmuyoruz. Antrenmanlara devam ediyoruz." diye konuştu.

Dursun, tekerlekli kayak, kros ve güç antrenmanlarıyla beraber sporcuların dayanıklılığını artırmak için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını anlattı.

"Sporcularımızın tamamına yakını madalya aldı"

Zorlu geçen kışta karlı dağlarda antrenman yaptıklarını ve sporcuların yaşı büyüdükçe antrenmanları sıklaştırıp onları olimpiyatlara hazırlamak istediklerini söyleyen Dursun, şunları kaydetti:

"Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz bize gerekli ekipmanları sağlıyor. Kendimize ait trafiğe kapalı bir antrenman alanının olması çok iyi olacaktır. Aktif olarak spor yapan çocuklarımızın sayısı 40. Geçen sene yapılan Türkiye Şampiyonası'nda sporcularımızdan 4'üncü, 5'inci, 6'ncı olanlar oldu, madalya alan büyük yaştaki sporcularımız oldu. Onlar diğer hocalarımızın öğrencileriydi. Ben altyapıya bakıyorum. Birinci ve ikinci etap, Anadolu Yıldızlar Ligi ve eleme yarışmalarında sporcularımızın tamamına yakını madalya aldı. Sporcularımızın hepsi küçük yaşta ve altyapıya aitler."

Sporculardan Muhammet Yüce ise katıldıkları yarışmalarda dereceleri olduğunu dile getirdi.

Gülseren Kaya da kuzenini örnek alarak yaklaşık 2 yıl önce başladığı kayaklı koşu sporunu çok sevdiğini aktararak, "İyi ki kayağı seçmişim. Katıldığım yarışmalarda arkadaşımla beraber kupa ve madalya aldık. Kışın burada hava çok soğuk oluyor, yazın da çok sıcak." ifadelerini kullandı.