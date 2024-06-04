Ağrı\'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri başladı

AĞRI (AA) Ağrı'nın Doğubayazıt ve Hamur ilçelerinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başlandı.
Hamur Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Millİ Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Etkinlikler kapsamında, yıl boyunca Halk Eğitim Merkezi'nde eğitim gören kursiyerler ürettikleri ürünlerini sergiledi.
Kaymakam Ali Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Özmüş ve beraberindekiler sergilenen ürünleri inceledi.
Kaymakam Yıldırım ve Özmüş, emeği geçenlere teşekkür etti.
Doğubayazıt ilçesinde de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezince etkinlik düzenlendi.
Etkinlikte Kızılay Doğubayazıt Şubesi katılımcılara ikramda bulundu.
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