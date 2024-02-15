Ağrı\'da Hayvanlara Şap Aşısı ve Küpe Takma Çalışması

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Ağrı'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, köy köy gezerek hayvanlara yönelik şap aşısı ve küpe takma çalışması yapıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, SAT-2 serotipi hastalığına karşı aşılama çalışmasına başladı.

İl ve ilçelerde görevli 93 personelden oluşan ekipler, 310 bin 187 büyükbaş hayvanı aşılamak için kırsal kesimde çalışma yürütüyor.

Ekipler, köy köy gezerek hayvanlara şap aşısı yapıyor.

Gittikleri ahırlarda küpeleri eksik olan hayvanlara küpe de takan ekipler, çalışmalarını devam ettiriyor.