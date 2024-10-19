Ağrı'da Kapanan Yollar Yeniden Açıldı

Ağrı'da kardan kapanan yollar açılmaya başlandı
AĞRI - Ağrı'nın yüksek rakımlı bölgelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yollar İl Özel İdaresi ekipleri tarafından açıldı.
Sonbahar ayında, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle Ağrı'nın merkeze bağlı Aşağıkent, Ortakent, Başkent, Sağırtaş köylerinin kapanan yolları İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yeniden ulaşıma açıldı. Karla mücadele ekiplerince yürütülen çalışma sonucu kapalı bulunan 4 yerleşim biriminin yolunda da ulaşım sağlandı.
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