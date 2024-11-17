Ağrı'da etkili olan kar yağışı sonrası köyler beyaza büründü, ova sisle kaplandı.
Kentte dün gece başlayan sağanak, ilerleyen saatlerde yerini kara bıraktı.
Kar yağışının ardından dağların yanı sıra geniş alana yayılan Ağrı Ovası da beyaza büründü.
Kar altında kalan köyler ve çevresini kaplayan sis bulutları, güzel görüntüler oluşturdu.
Karla kaplanan araziler ve sis altında kalan bölgeler, dronla görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › Ağrı'da Kar Yağışı ve Sis Manzaraları - Son Dakika
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