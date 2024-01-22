Ağrı\'da Karayolları ekipleri karlı yolları açık tutmak için gece gündüz çalışıyor

Ağrı'da Karayolları ekipleri, karlı yolları açık tutmak için gece gündüz dondurucu soğukta mesai yapıyor.

Kışın zorlu geçtiği kentte sorumluluk alanındaki kara yollarında mesai yapan Karayolları 123. Şube Şefliği ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için yoğun çalışıyor.

Ekipler, kentin en zorlu yollarından Ağrı ile Kars'ın Kağızman ilçesini birbirine bağlayan 2 bin 270 metre yüksekteki Yukarıkent Geçidi başta olmak üzere kar kalınlığının yer yer 2 metre olduğu yolları açık tutmak için çaba harcıyor.

Kar ve tipi nedeniyle sürekli kapanan kara yolunda rotatif, greyder, kepçe ve yükleyici ile yol açma ve genişletme çalışması yapan ekipler, ulaşımın kesintisiz sağlanması için gece gündüz mesai yapıyor.

Rotatif operatörü Muhammet Sena Aslan, AA muhabirine, çalışma yaptıkları yolun yüksek dağların bulunduğu bölgeden geçtiğini, kar ve tipinin bölgede daha fazla olduğunu söyledi.

Mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarına devam ettiklerini belirten Aslan, şöyle konuştu:

"7 gün 24 saat yolu ulaşıma açık tutmak için elimizden geleni yapıyoruz. Vatandaşlarımız mağdur olmasın diye yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Allah yardımcımız olsun. Gece gündüz yollardayız. Kar kalınlığının 5 ile 7 metre olduğu yerler var. Burada sürekli çalıştığımız için genelde yolun kapanmasına izin vermiyoruz. Kar kalınlığının iş makinesinin boyunu geçtiği yerler var. Vatandaşın memnuniyeti iyi zaten, biz de onların memnuniyeti için çalışıyoruz."

Aslan, bazı yerlerde yolun dağlık alandan geçtiği için tipinin çok fazla olduğunu ve buna rağmen ulaşıma açık tutmak için yoğun çaba sarf ettiklerini anlattı.