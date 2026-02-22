Ağrı\'da Karla Mücadele Devam Ediyor

Ağrı'da Karayolları ekipleri, kar kalınlığının yer yer 2-3 metreyi aştığı Ağrı-Kağızman kara yolunda yoğun mesai yapıyor.

Son yılların en fazla kar yağışını alan Ağrı'da çetin kış koşulları yaşamı zorlaştırıyor.

Ağrı ile Kars'ın Kağızman ilçesini birbirine bağlayan ve bir süre önce etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan kara yolunda Karayolları 123. Şube Şefliği ekiplerince çalışma yürütülüyor.

"Kar kaplanları", rotatif araç, kepçe ve greyderle kar kalınlığının yer yer 2-3 metreyi aştığı yolda 10 gündür gece gündüz demeden zorlu bir çalışma yapıyor."

Yolun büyük bir bölümünü ulaşıma açan ekipler, kesintisiz ulaşım ve vatandaşların mağdur olmaması için karla mücadeleyi aralıksız sürdürüyor.

Ekiplerin kara yolundaki meşakkatli çalışması, dronla görüntülendi.

Operatör Atilla Evliyaoğlu, AA muhabirine, bölgede kışın çetin geçtiğini ve son yılların en fazla kar yağışının görüldüğünü söyledi.

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirten Evliyaoğlu, şöyle devam etti:

"Karayolları Genel Müdürlüğü 123. Şube Şefliği olarak şube şefimiz Osman Ökten koordinesinde zorlu kış koşullarında yer yer 2-3 metre kar kalınlığıyla mücadele ediyoruz. Bazı yerlerde kar kalınlığı 4-5 metreyi buluyor. Ramazan ayında zorlu şartlarda çalışıyoruz. Yaklaşık 10 gündür gece gündüz çalışıyoruz. Amacımız yolu sürekli açık tutmak ve vatandaşlarımıza hizmet etmek. Ağrı bölgesi son 10 yılın en fazla kar yağışını aldı. 10 yıldır böyle bir kar görmemiştik. Çığ riskine göre de tedbirimizi alıyoruz."

"Sahur ve iftarımızı burada yapıyoruz"

Rotatif operatörü Muhammed Sena Aslan ise 24 yıldır Karayolları'nda çalıştığını, bu seneki kadar fazla kar görmediğini anlattı.

Bölgenin yüksek rakımlı olması nedeniyle kar kalınlığının da fazla olduğunu ifade eden Aslan, "5-6 günlük çalışmamız daha var. İleride 4-5 metre yüksekliğinde kar var. Gece gündüz yolları açıyoruz. Vatandaşlar mağdur olmasın diye elimizden geleni yapıyoruz. Ramazan ayında çalışmak daha zor oluyor. Sahur ve iftarımızı burada yapıyoruz." diye konuştu.