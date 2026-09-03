Ağrı'da kavun karpuz hasadı için tarlada program düzenlendi, 2 bin dekarda üretim yapıldı - Son Dakika
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Ağrı'da kavun karpuz hasadı için tarlada program düzenlendi, 2 bin dekarda üretim yapıldı

Ağrı\'da kavun karpuz hasadı için tarlada program düzenlendi, 2 bin dekarda üretim yapıldı
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Ağrı Tarım ve Orman Müdürlüğü, Yurtpınar köyünde üretici Doğan Kaya'nın tarlasında hasat programı düzenledi. İl Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu, bu yıl yaklaşık 2 bin dekarda kavun karpuz üretildiğini, dekar başına 2 bin 500 kilogram verim beklendiğini açıkladı. Kaya, 40 dekarlık tarlasından 100-120 ton verim beklediğini söyledi.

Ağrı Tarım ve Orman Müdürlüğünce, 3 yıldır kavun karpuz üreten çiftçinin tarlasında hasat programı düzenlendi.

İl merkezine bağlı Yurtpınar köyünde yaşayan 51 yaşındaki Doğan Kaya, çeşitli tarım ürünlerinin yanı sıra alternatif ürün olarak 3 yıldır 40 dekarlık tarlasında kavun karpuz yetiştiriyor.

Kaya'nın tarlasında İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu ve vatandaşların katılımıyla hasat programı yapıldı.

Hüseyinoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte alternatif ürünlerin yetiştirilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Hüseyinoğlu, "Bu yıl ilimizde yaklaşık 2 bin dekarlık alanda kavun karpuz üretildi. Dekar başına 2 bin 500 kilogram verim bekleniyor. Amacımız birim alanda elde edilen verimin ve çiftçi gelirinin artırılmasını sağlamak. Alternatif ürünlerin üretimini destekliyoruz. Ziraat mühendisi arkadaşlarımız sahada hastalık kontrolleriyle ilgili denetimler yapıyor, üreticilere gübreleme, çapa ve ilaçlamalarla ilgili temel eğitimler veriyor." dedi.

Üretici Kaya da çocukluğundan bu yana bostan işleriyle uğraştığını söyledi.

Kaya, "Geçen seneye göre bu yıl ürünler daha iyi oldu. Bizim köy geçmişten bu yana kavun karpuz üretiyor. Kışın Ağrı'da kantin işletiyorum, yazın da 3 ay kavun karpuzla ilgileniyorum. Ekmeğimizi bu şekilde kazanıyoruz. 40 dekarlık tarlada 100-120 ton verim bekliyoruz. Emek verdiğinde kaliteyi görüyorsun." diye konuştu.

Kaynak: AA

Doğan Kaya, Yurtpınar, Çiftçilik, Güncel, Tarım, Ağrı, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağrı'da kavun karpuz hasadı için tarlada program düzenlendi, 2 bin dekarda üretim yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ağrı'da kavun karpuz hasadı için tarlada program düzenlendi, 2 bin dekarda üretim yapıldı - Son Dakika
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