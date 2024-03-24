Ağrı'da kış manzarası göz kamaştırıyor
AĞRI - Kışın en belirgin şekilde hissedildiği Ağrı'da oluşan kış manzarası, ortaya göz kamaştıran kartpostallık görüntüler çıkardı.
Türkiye'nin en çok kar alan illerinden olan, uzun ve çetin kış şartlarının yaşandığı illerin başında gelen Ağrı'da, kış manzaraları göz kamaştırıyor. Bu yıl karın az yağdığı kent merkezinde, ormanlık alanda ve yüksek rakımlarda ağaçlar ve yeryüzünü kaplayan beyaz örtü ise renklerin birbiriyle olan uyumunu gözler önüne seriyor. Yaz kış ayrı bir güzelliğe sahip olan Ağrı'da doğanın sunduğu renkli görüntüler fotoğraf tutkunlarına doğal bir stüdyo ortamı sunuyor.
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Diyarbakır'da farklı kentlerden gelen anne ve babaların, terörden etkilenen evlatlarını kurtarmak için başlattığı oturma eylemi 5 yıldır aralıksız sürüyor. Anne Bedriye Uslu, oğlu Mahmut'a kavuşmak umuduyla her sabah çadırın yolunu tutuyor ve asla vazgeçmeyeceğini belirtiyor.
Ankara'nın Mamak ilçesinde yapımı yeni tamamlanan bir apartmanın istinat duvarı, gecekondunun üzerine çökerek büyük bir faciaya neden oldu. Gecekondu içerisinde bulunan vatandaş, olay öncesi duyduğu sesler sayesinde dışarı çıktığı için kazadan saniyelerle kurtuldu. Ancak evde bulunan köpek ve güvercinler istinat duvarının altında kalarak hayatını kaybetti. Olayın ardından apartman otoparkının istinat duvarında da çatlaklıklar tespit edildi ve polis inceleme başlattı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 63 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden MERCEK-14 operasyonlarında 966 şüpheli hakkında işlem yapıldığını ve 852 silahın ele geçirildiğini duyurdu. Operasyonun gerçekleştirildiği iller arasında İstanbul, Adana, İzmir, Antalya ve Ordu da bulunuyor.
Edirne'nin abidevi eserlerinden Eski Cami, hat yazılarıyla dikkat çekiyor. 1403'te yapımına başlanan ve 1414'te tamamlanan cami, Konyalı Hacı Alaeddin'in mimarlığını üstlendiği 4 fil paye üzerine oturmuş ve 9 kubbeyle örtülmüştür. Caminin en önemli özelliği ise celi sülüs tekniğiyle yazılmış hat yazılarıdır. 18. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar farklı dönemlerde yazılan bu yazılar, caminin ziyaretçileri etkilemektedir. Camideki yazılar arasında Allah'ın isimleri, halifelerin isimleri, hadisler ve ayetler bulunmaktadır.
Hakkari Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğince başlatılan "Ölümsüz Kahramanlar Projesi" kapsamında şehitler anısına 5 kafe ve işletmede kurulan "Şehitler Köşesi"nde gençlere kitap okuma imkanı sunuluyor.
Kahramanmaraş'ta polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir otomobilde yapılan aramada 5 kilogram 50 gram metamfetamin ele geçirildi. İ.U. ve M.M. tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Aslanapa Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından ihtiyaç sahibi ailelere kuru gıda, meyve, sebze ve hijyen paketi dağıtımı gerçekleştirildiği bildirildi.
Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri, mart ayında yağan karın ardından köy yollarında kar mücadelesi yapıyor. Kış mevsiminde geçmiş yıllara oranla daha az kar mücadelesi gerçekleştiren ekipler, özellikle yüksek rakımlı köylerde yoğun mesai harcıyor. Kar kalınlığı bazı yerlerde 50 santimetreyi geçen Kastamonu'da, ekiplerin karla mücadele çalışması dron ile görüntülendi. İş makinesi operatörü Cengiz Hodancı, köy yollarını açarak ulaşım sağladıkları için mutlu olduklarını belirtti. Köy sakinleri de devlet ve yetkililere teşekkür etti.
85 yaşındaki Besim Güven, 7 yaşındayken Yunanistan'dan Türkiye'ye göçmen olarak geldiklerini ve kimlik alamadığından dolayı 25 yıl vatansız olarak yaşadığını belirtti. Kimliğine kavuştuktan sonra askere giden Güven, üç çocuğu ve eşini bıraktı.
Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından ilçenin 15 noktasında oluşturulan alanlar ile günlük 10 bin iftar yemeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Dağıtımlar şehir merkezindeki noktalardan yapılırken, dezavantajlı kesimlerin ise kapılarına götürülüyor. Ayrıca Ordu Üniversitesi kampüsünde bulunan 2 yurtta toplam 2 bin öğrenciye de iftar yemeği yardımı yapılıyor.
CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Aydın'ın Kuyucak ilçesinde pazar ziyareti yaparak pazarcıların ve yurttaşların sorunlarını dinledi. Bir pazarcı, yaşadığı ekonomik zorluk nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek 10 bin lira talep etti. Tezcan, vatandaşın sorunlarını dinledikten sonra, vatandaşın bu duruma getirenlere cevap vereceğini belirtti.
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