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Ağrı'da kış manzarası göz kamaştırıyor

AĞRI - Kışın en belirgin şekilde hissedildiği Ağrı'da oluşan kış manzarası, ortaya göz kamaştıran kartpostallık görüntüler çıkardı.

Türkiye'nin en çok kar alan illerinden olan, uzun ve çetin kış şartlarının yaşandığı illerin başında gelen Ağrı'da, kış manzaraları göz kamaştırıyor. Bu yıl karın az yağdığı kent merkezinde, ormanlık alanda ve yüksek rakımlarda ağaçlar ve yeryüzünü kaplayan beyaz örtü ise renklerin birbiriyle olan uyumunu gözler önüne seriyor. Yaz kış ayrı bir güzelliğe sahip olan Ağrı'da doğanın sunduğu renkli görüntüler fotoğraf tutkunlarına doğal bir stüdyo ortamı sunuyor.