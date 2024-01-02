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Ağrı'da Kızılay'dan 65 yaşındaki kadına doğum günü sürprizi - Son Dakika
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Ağrı'da Kızılay'dan 65 yaşındaki kadına doğum günü sürprizi

Ağrı'da Kızılay Şube Başkanı Orhan Tatlı ve gönüllüleri, ihtiyaç sahibi bir çiftin evine yaptıkları ziyarette, 65 yaşındaki Hatun Özdemir'in hayatında ilk kez doğum gününü kutladılar. Özdemir, aldığı pasta ve hediyelerle duygu dolu anlar yaşadı.

02.01.2024 - 16:13,
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Ağrı'da Kızılay'dan 65 yaşındaki kadına doğum günü sürprizi

AĞRI - Ağrı'da Kızılay Şube Başkanı Orhan Tatlı ve gönüllüleri, ihtiyaç sahibi bir çiftin evine yaptıkları ziyarette, 65 yaşındaki Hatun Özdemir'in hayatında ilk kez doğum gününü kutladılar. Özdemir, aldığı pasta ve hediyelerle duygu dolu anlar yaşadı.

Ağrı'da Türk Kızılayı Şube Başkanı Orhan Tatlı ve gönüllüleri, yaz aylarında ihtiyaç sahibi olduğunu tespit ettikleri Fatih Mahallesi'nde oturan 75 yaşındaki Ömer Özdemir ve 65 yaşındaki Hatun Özdemir çiftinin evine ziyarette bulundu.

Ziyaret sırasında Hatun Özdemir'in doğum tarihini soran Kızılay ekibi, kendisinin 1 Ocak'ta doğduğunu ve hayatında hiç doğum günü kutlamadığını öğrendi. Bunun üzerine harekete geçen Kızılay Şube Başkanı Tatlı ve gönüllüleri, Özdemir için doğum günü pastası ve hediyeler hazırladı. Özdemir'in doğum günü geldiğinde, Kızılay ekibi evine giderek sürpriz yaptı. Özdemir, karşısında gördüğü pasta ve hediyeler karşısında şaşkınlık ve sevinç yaşadı.

Kızılay ekibinin kendisi için hazırladığı pastasının mumlarını üfleyen Özdemir, ilk kez böyle bir kutlama gördüğünü söyledi. Kızılay Şube Başkanı Tatlı, Özdemir'e doğum gününü kutlayarak hediyelerini verdi. Özdemir de Kızılay ekibine teşekkür ederek, duygularını dile getirdi.

Özdemir, "Hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşadım. Çok mutlu oldum. Allah Kızılay'dan razı olsun. Bana böyle güzel bir gün yaşattılar. Benim için çok anlamlıydı. Allah hepsine sağlık versin." dedi.

Tatlı, yaptıkları ziyaret ve sürprizle ilgili olarak, "Kızılay olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Hatun teyzemizin doğum gününü öğrenince, ona bir sürpriz yapmak istedik. Hayatında ilk kez doğum günü kutlayan Hatun teyzemizin mutluluğuna ortak olduk. Biz de çok duygulandık. Kızılay olarak her zaman vatandaşlarımızın yanındayız" dedi.

Ağrı\'da Kızılay\'dan 65 yaşındaki kadına doğum günü sürprizi
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Ağrı'da Kızılay'dan 65 yaşındaki kadına doğum günü sürprizi - Son Dakika
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