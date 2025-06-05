Ağrı\'da Kurban Bayramı\'nda asayiş ve trafik güvenliği 3 bin 563 personelle sağlanacak

Ağrı'da Kurban Bayramı süresince 3 bin 563 jandarma ve polis, trafik ve asayiş güvenliğini sağlamak için görev yapacak.

Vali Mustafa Koç, Ağrı-Doğubayazıt yolunda bulunan bölge trafik noktasında Kurban Bayramı denetimlerine katıldı.

Sürücülerin bayramını tebrik edip, trafik kurallarına uyulmasını isteyen Koç, çocuklara oyuncak hediye etti.

Koç, burada gazetecilere, vatandaşların Kurban Bayramı'nı huzur ve güven içinde geçirebilmeleri adına, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talimatları doğrultusunda trafik ve asayişe yönelik tüm tedbirleri üst düzeye çıkardıklarını söyledi.

Ekiplerin 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Koç, şöyle konuştu:

"Bu doğrultuda bayram tedbirlerimiz kapsamında ilimizde 1289 polis, 2 bin 274 jandarma olmak üzere toplam 3 bin 563 personelimiz sahada görev yapacaktır. 34'ü sabit nokta olmak üzere köylerimiz dahil toplam 221 uygulama noktamız aktif görev yapacaktır. 85 trafik, 589 devriye toplam 674 ekibimiz sürekli olarak denetim halinde olacaktır. 39 hava aracımız güzergahlar üzerinde kontrollerini sürdürecektir."

Koç, İl Sağlık Müdürlüğünce de alınan tedbirler kapsamında 1178 nöbetçi personel görevlendirildiğini, acil servis bölümlerinde 392 personelin aktif olarak hizmet vereceğini ve olası acil durumlara hızlı ve etkin müdahale edilebilmesi için 27 ambulansın hazır bekletileceğini ifade etti.

Vali Koç, daha sonra AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Pof. Dr. İlhami Gülçin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kiper ve AK Parti İl Başkanı İlhami Yıldız ile şehitliği ziyaret ederek dua etti, mezarlara karanfil bıraktı.