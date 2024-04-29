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Ağrı'da metrelerce yükseklikte hortum meydana geldi, o anlar kamerada

AĞRI - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Gültepe köyünde meydana gelen hortum kameraya yansıdı.

Doğubeyazıt ilçesine bağlı Gültepe köyünde hortum meydana geldi. Sabah saatlerinde köyde oluşan metrelerce yükseklikteki hortum, kent merkezinin bazı noktaların görüldü. Bazı vatandaşlar, hortumu cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Kısa süren süren hortum daha sonra etkisini kaybetti.