Ağrı'da metrelerce yükseklikte hortum meydana geldi, o anlar kamerada - Son Dakika
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Ağrı'da metrelerce yükseklikte hortum meydana geldi, o anlar kamerada

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Gültepe köyünde meydana gelen hortum, sabah saatlerinde köyde oluştu. Hortumun metrelerce yüksekliği kent merkezinden de görüldü. Vatandaşlar, hortumu cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Kısa süren hortum daha sonra etkisini kaybetti.

29.04.2024 21:48
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Ağrı'da metrelerce yükseklikte hortum meydana geldi, o anlar kamerada

AĞRI - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Gültepe köyünde meydana gelen hortum kameraya yansıdı.

Doğubeyazıt ilçesine bağlı Gültepe köyünde hortum meydana geldi. Sabah saatlerinde köyde oluşan metrelerce yükseklikteki hortum, kent merkezinin bazı noktaların görüldü. Bazı vatandaşlar, hortumu cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Kısa süren süren hortum daha sonra etkisini kaybetti.

Kaynak: İHA

Ağrı, Doğal Afetler, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağrı'da metrelerce yükseklikte hortum meydana geldi, o anlar kamerada - Son Dakika

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