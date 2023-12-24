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Ağrı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi - Son Dakika
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Ağrı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Ağrı Valisi Mustafa Koç, öğrencilerin güvenliği için olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 gün süreyle eğitime ara verildiğini duyurdu.

Ağrı\'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
24.12.2023 - 21:59,
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Ağrı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Ağrı Valisi Mustafa Koç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, öğrencilerin kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Öğrencilerin güvenliğinin her zaman öncelikleri olduğunu belirten Koç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili yavrularımız siz bizim için önemlisiniz. Olumsuz hava koşulları nedeniyle 25.12.2023 Pazartesi günü il genelinde eğitim öğretime 1 gün ara verme kararı aldık. Sizlerin güvenliği bizim için her zaman önceliklidir. Lütfen dikkatli olun ve evinizde güvende kalın."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Ağrı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi - Son Dakika
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