Ağrı\'da otomobil ile hafif ticari araç çarpışması: 5 yaralı

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Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Muzaffer A. idaresindeki 34 TF 7814 plakalı otomobil, Taşlıçay-Ağrı kara yolunda Osman T'nin kullandığı 51 ACV hafif ticari araçla çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada her iki aracın sürücüsü ile araçlarda yolcu olarak bulunan Berfin T, Hakan Ö. ile Lokman A. yaralandı.

Yaralanan 5 kişi ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Uzun araç kuyruğunun oluştuğu kara yolunda kaza yapan 2 aracın çekiciyle kaldırılmasıyla ulaşım yeniden normale döndü.