Ağrı'da sel tarım arazileri ve yollara zarar verdi - Son Dakika
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Ağrı'da sel tarım arazileri ve yollara zarar verdi

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Ağrı'nın Tutak ilçesine bağlı Palandöken ve Sorguçlu köylerinde sağanak nedeniyle meydana gelen sel, tarım arazilerine ve yollara büyük zarar verdi. Şiddetli yağışlar sonucunda taşan dereler, köylerin içinden geçen yolları ve tarım arazilerini su altında bıraktı. Palandöken ve Sorguçlu köylerinde tarım arazilerinde büyük çapta hasar meydana geldi. Sel felaketinin ardından hayatın normale dönmesi için çalışmalar hızla devam ediyor.

08.07.2024 16:26
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Ağrı'da sel tarım arazileri ve yollara zarar verdi

AĞRI - Ağrı'nın Tutak ilçesine bağlı Palandöken ve Sorguçlu köylerinde sağanak nedeniyle sel meydana geldi.

Ağrı'da etkili olan sağanak yağış, Tutak ilçesine bağlı Palandöken ve Sorguçlu köylerinde sele neden oldu, tarım arazileri ve yollar büyük zarar gördü.

Gün boyunca devam eden şiddetli yağış, akşam saatlerinde etkisini artırarak bölgedeki derelerin taşmasına yol açtı. Taşan dereler, köylerin içinden geçen yolları ve tarım arazilerini su altında bıraktı. Özellikle Palandöken ve Sorguçlu köylerinde tarım arazilerinde büyük çapta hasar meydana geldi.

Yağışların devam etme ihtimaline karşı köylüler uyarılırken, sel felaketinin ardından Ağrı'da hayatın normale dönmesi için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Ağrı'da sel tarım arazileri ve yollara zarar verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ağrı'da sel tarım arazileri ve yollara zarar verdi - Son Dakika
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