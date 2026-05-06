Ağrı'da Siber Suçlarla Mücadele Eğitimi

06.05.2026 01:24
Ağrı'da polis, öğrenci ve velilere siber suçlar ve dijital bağımlılıkla mücadele eğitimi verdi.

Ağrı'da polis ekiplerince, siber suçların önlenmesi ve dijital bağımlılıkla mücadele kapsamında öğrenci ve velilere farkındalık eğitimi verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, siber suçların engellenmesi, maddi ve manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yürütülmesi amacıyla oluşturulan SİBERAY programı sürdürülüyor.

Bu kapsamda Alparslan Ortaokulu'nda düzenlenen seminerde polis ekipleri, katılımcılara siber güvenlik, güvenli sosyal medya kullanımı ve siber zorbalık konularında bilgi verdi.

Ekipler ayrıca bilişim sistemleri üzerinden yapılan dolandırıcılık yöntemleri, veri güvenliği, zararlı yazılımlar ile dijital bağımlılık konusunda bilgilendirme yaptı.

Kaynak: AA

