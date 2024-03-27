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Ağrı'da şiddetli fırtınanın bıraktığı hasar böyle görüntülendi

AĞRI - Ağrı'da etkili olan şiddetli fırtına ve kar hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji'nin dün şiddetli rüzgar ve fırtınanın olacağı yönünde olan uyarısının ardından Ağrı'da bugün şiddetli rüzgarın yanı sıra kar yağışı da etkili oldu. Kar fırtınası nedeniyle araçlar güçlükle ilerlerken, vatandaşlar da yürümekte zorluk çekti. Çıkan fırtınanın etkisiyle ağaç dalları kırılırken, bazı evlerin çatıları uçtu. Baharı beklerken yeniden karın etkisi altına girdiklerini söyleyen vatandaşlar ise baharın gelmesini temenni ettiklerini dile getirdi.