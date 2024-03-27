Ağrı'da şiddetli fırtınanın bıraktığı hasar böyle görüntülendi
AĞRI - Ağrı'da etkili olan şiddetli fırtına ve kar hayatı olumsuz etkiledi.
Meteoroloji'nin dün şiddetli rüzgar ve fırtınanın olacağı yönünde olan uyarısının ardından Ağrı'da bugün şiddetli rüzgarın yanı sıra kar yağışı da etkili oldu. Kar fırtınası nedeniyle araçlar güçlükle ilerlerken, vatandaşlar da yürümekte zorluk çekti. Çıkan fırtınanın etkisiyle ağaç dalları kırılırken, bazı evlerin çatıları uçtu. Baharı beklerken yeniden karın etkisi altına girdiklerini söyleyen vatandaşlar ise baharın gelmesini temenni ettiklerini dile getirdi.
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kız meselesi sebebiyle çıkan kavgada göğsünden tabancayla vurulan 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Tartışmanın büyümesiyle birlikte E.K.D. tabancayla ateş açarak Kadem Can Çiçek'i vurdu. Çiçek, hastaneye kaldırılsa da kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı ve E.K.D. gözaltına alındı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kız meselesi sebebiyle çıktığı iddia edilen kavgada, göğsünden tabancayla vurulan 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli ise polis tarafından gözaltına alındı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde aranması olduğu için uygulama yapan polise bıçak çekip apartmana kaçan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. D.A. isimli şahıs, apartmanda saklanarak kendine zarar vereceğini söyleyince polis ekipleri tarafından ikna edilerek gözaltına alındı.
MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Bünyan ilçesinde yapılacak olan 200 konutluk 3. Etap TOKİ projesinin Mayıs 2024'te ihale edileceğini açıkladı. Ersoy, projenin hayata geçirilmesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'ye teşekkür etti.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde aranması olduğu için uygulama yapan polise bıçak çeken şahıs, apartmana kaçarak kendini kapattı. Polis ekipleri tarafından ikna edilen şahıs, gözaltına alındı ve işlemleri için emniyete götürüldü.
Cenevre'deki sivil toplum kuruluşları, İsrail'in saldırıları altındaki Filistin halkını desteklemek amacıyla iftar programı düzenledi. Programa çok sayıda STK temsilcisi ve davetli katıldı. Filistin bayrakları ve 'Özgür Filistin' pankartı etkinlik alanına asıldı. Katılımcılar, birbirlerine birçok ülke mutfağından yemekler ikram etti ve toplanan yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıkları kapsamında deplasmanda Avusturya'ya 6-1 yenildi. Maçta Avusturya'nın gollerini Xaver Schlager (2), Michael Gregoritsch (44, 48 ve 59 pen.), Christoph Baumgartner (78 pen.) ve Maximilian Entrup (90+5) kaydederken, Türkiye'nin tek golünü Hakan Çalhanoğlu (25 pen.) attı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde uygulama yapan polis ekibine bıçak çekerek kaçan şüpheli, evine girerken yakalandı. Şüphelinin çeşitli suçlardan arandığı belirlendi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Beylikbağı Mahallesi'nde yaşanan silahlı kavgada 16 yaşındaki Kadem Can Ç. hayatını kaybetti. Kız arkadaşıyla oturan genç, yanlarına gelen E.K.D. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Kadem Can Ç. silahla göğsünden yaralandı. Yaralı, hemen Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi gözaltına aldı.
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