Ağrı'da Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

Ağrı'da silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

Vali Konağı Caddesi'nde M.V. karşılaştığı İ.V'yi tabancayla ateş ederek yaraladı. Bu sırada yoldan geçen T.Y.Ç. de isabet eden kurşun nedeniyle hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Şüpheli M.V. olayda kullandığı ruhsatsız tabancayla polis ekiplerince gözaltına alındı.