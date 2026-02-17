Ağrı'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Ağrı'da Uyuşturucu Operasyonu

Ağrı'da Uyuşturucu Operasyonu
17.02.2026 16:13
İran uyruklu S.J.'nin vücudunda 860 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ağrı'da İran uyruklu yolcunun vücudunda 860 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde, şüpheli hareketler sergileyen İran uyruklu S.J'nin üst araması yapıldı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı Sulh Ceza Hakimliğinden alınan kararla hastaneye götürülen S.J'nin iç beden muayenesinde yabancı maddelerin varlığına rastlandı.

Hastanede gözetim altında tutulan şüphelinin vücudunda 860 gram uyuşturucu bulundu.

S.J. hastanedeki işlemlerinin ardından gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Uyuşturucu, Güvenlik, Güncel, İran, Ağrı, Suç, Son Dakika

Türkiye’nin gıda devinde üretim durdu, fabrika satışa çıkarıldı
Fenerbahçe’de sakatlık şoku Yıldız isim bıçak altına yattı
Yenidoğan savcısı Yavuz Engin’e tehdit davasında karar
Şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı
Yasak aşk mı, kumpas mı Mutlu Işıksu hakkındaki tartışmalara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuzeni de dahil oldu
Bu tehdit masa dağıtır Hamaney açık açık meydan okudu
