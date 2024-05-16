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Ağrı'da yağmur sonrası gökkuşağı şöleni

AĞRI - Ağrı'da gün boyu aralıklarla etkili olan yağmurun ardından gökyüzünde beliren muhteşem gökkuşağı manzarası, görsel bir şölen yaşatarak vatandaşları büyüledi. Şehrin birçok noktasından net bir şekilde gözlemlenen gökkuşağı, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Güneş ışınlarının yağmur damlalarında kırılmasıyla oluşan bu doğal ışık gösterisi, Ağrı'yı adeta rengarenk bir atmosfere büründürdü. Araçlarında oturan vatandaşlar gökkuşağını hayranlıkla izlerken, dışarıda bulunanlar ise bu eşsiz anı ölümsüzleştirmek için cep telefonlarını ellerinden düşürmedi. Görkemli manzara karşısında duygularını ifade eden Recep Boz, "Uzun zamandır bu kadar güzel ve net bir gökkuşağı görmemiştik. Arkadaşlarımızla birlikte bu anı hemen fotoğraflamak istedik" dedi. Yağmur sonrası ortaya çıkan gökkuşağının tadını çıkarırken, Boz bu doğal güzelliğin şehrin üzerine adeta bir tablo gibi serildiğini söyledi.

Ağrı'da gökkuşağı, doğanın sunduğu eşsiz güzelliklerden biri olarak hafızalara kazındı. Bu renkli doğa olayı, şehrin sakinlerine unutulmaz bir manzara izleme imkanı sundu.