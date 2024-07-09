Ağrı'da yapılan operasyonlarda 125 firari hükümlü yakalandı

Ağrı'da haziran ayında yapılan operasyonlarda yakalanan 125 firari hükümlü cezaevine gönderildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri haziran ayı içerisinde çeşitli suçlardan aranan 375 kişiyi yakaladı.
250 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 1 ile 20 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 125 firari hükümlü ise işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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