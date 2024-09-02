Ağrı\'da Yeni Adli Yılın Başlaması Törenle Kutlandı

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Ağrı'da, yeni adli yılın başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Ağrı Adliyesi önündeki program, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış'ın selamlama konuşmasıyla başladı.

Vali Mustafa Koç, burada yaptığı konuşmada, devlet ve millet açısından ağustos ayının zaferlerle dolu bir ay olduğunu söyledi.

Bir arada yaşamanın kuralları ve iş bölümü olduğunu belirten Koç, "Hukuku ve adaleti tesis etmek, hukukun üstünlüğünü hakim kılmak hakikaten hem bir arada yaşamamızın teminatı ve güvencesi olmakla beraber devletimizin de sonsuza kadar var olmasını hakim kılacak tek husustur. Duruşma salonlarının arkasında gördüğümüz 'Adalet Mülkün Temelidir' yazısı var. Oradaki mülk devlettir. Adil bir hukuk sisteminin olması devletin temelini teşkil ediyor." diye konuştu.

Cumhuriyet Başsavcısı Çalış ise adli tatilde yasada tanımlı bazı işler dışında tüm adli faaliyetlerin devam ettiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

" Hakim, savcı ve personelimizin yarısından fazlası adli tatil döneminde de çalışmaya devam ettiler. Bugün itibarıyla idare mahkememiz faaliyete geçmiştir. İdare mahkemesinin başkan ve üyelerini tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz. Ayrıca, hakim ve cumhuriyet savcıları ile adaletin tecellisinde görev yapan, yargının asli unsuru olan avukatlarımızı da şükranla anmak istiyorum."

Ağrı İdare Mahkemesi Başkanı Erkan Seydibey ise hukukunun üstünlüğü ilkesi doğrultusunda vatandaşların haklarını en etkin ve adil şekilde korumak için çaba göstereceklerinin sözünü verdiklerini anlattı.

Ağrı Barosu Başkanı Serdar Günakın'ın da konuşma yaptığı programa, hakim, savcılar ve adliye personeli katıldı.

Program, yapılan ikramın ardından sona erdi.