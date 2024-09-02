Ağrı'da Yeni Adli Yılın Başlaması Törenle Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ağrı'da Yeni Adli Yılın Başlaması Törenle Kutlandı

Ağrı\'da Yeni Adli Yılın Başlaması Törenle Kutlandı

Ağrı'da, yeni adli yılın başlaması dolayısıyla düzenlenen törende, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve konuşmalar gerçekleştirildi. Vali Mustafa Koç, hukukun üstünlüğünün önemine vurgu yaparken, Ağrı İdare Mahkemesi Başkanı Erkan Seydibey ise vatandaşların haklarını korumak için çaba göstereceklerini belirtti.

02.09.2024 13:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'da, yeni adli yılın başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Ağrı Adliyesi önündeki program, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış'ın selamlama konuşmasıyla başladı.

Vali Mustafa Koç, burada yaptığı konuşmada, devlet ve millet açısından ağustos ayının zaferlerle dolu bir ay olduğunu söyledi.

Bir arada yaşamanın kuralları ve iş bölümü olduğunu belirten Koç, "Hukuku ve adaleti tesis etmek, hukukun üstünlüğünü hakim kılmak hakikaten hem bir arada yaşamamızın teminatı ve güvencesi olmakla beraber devletimizin de sonsuza kadar var olmasını hakim kılacak tek husustur. Duruşma salonlarının arkasında gördüğümüz 'Adalet Mülkün Temelidir' yazısı var. Oradaki mülk devlettir. Adil bir hukuk sisteminin olması devletin temelini teşkil ediyor." diye konuştu.

Cumhuriyet Başsavcısı Çalış ise adli tatilde yasada tanımlı bazı işler dışında tüm adli faaliyetlerin devam ettiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

" Hakim, savcı ve personelimizin yarısından fazlası adli tatil döneminde de çalışmaya devam ettiler. Bugün itibarıyla idare mahkememiz faaliyete geçmiştir. İdare mahkemesinin başkan ve üyelerini tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz. Ayrıca, hakim ve cumhuriyet savcıları ile adaletin tecellisinde görev yapan, yargının asli unsuru olan avukatlarımızı da şükranla anmak istiyorum."

Ağrı İdare Mahkemesi Başkanı Erkan Seydibey ise hukukunun üstünlüğü ilkesi doğrultusunda vatandaşların haklarını en etkin ve adil şekilde korumak için çaba göstereceklerinin sözünü verdiklerini anlattı.

Ağrı Barosu Başkanı Serdar Günakın'ın da konuşma yaptığı programa, hakim, savcılar ve adliye personeli katıldı.

Program, yapılan ikramın ardından sona erdi.

Kaynak: AA

Mustafa Koç, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağrı'da Yeni Adli Yılın Başlaması Törenle Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:56 Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi’nden istifa etti Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti
11:26 13 gündür kayıp olan Narin’in amcası adliyeye sevk edildi 13 gündür kayıp olan Narin'in amcası adliyeye sevk edildi
11:08 ABD’li dev banka Türkiye için dolar tahminini değiştirdi Resmen uçuşa geçecek ABD'li dev banka Türkiye için dolar tahminini değiştirdi! Resmen uçuşa geçecek
09:52 Bu acının tarifi yok Ahu Tuğba’nın kızı, annesini ölü bulduğu anları anlattı Bu acının tarifi yok! Ahu Tuğba'nın kızı, annesini ölü bulduğu anları anlattı
23:38 Beşiktaş, Sivasspor’u 2-0 mağlup ederek 3’te 3 yaptı Beşiktaş, Sivasspor'u 2-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı
23:16 Almanya’da 2. Dünya Savaşı’ndan sonra bir ilk Aşırı sağ sandıktan zaferle çıktı Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk! Aşırı sağ sandıktan zaferle çıktı
22:44 Beşiktaşlı Ciro Immobile, Sivasspor maçında tartışmalı sarı kart gördü Beşiktaşlı Ciro Immobile, Sivasspor maçında tartışmalı sarı kart gördü
21:34 Sabrı taşan İsrailliler meydanlara indi Hepsinin istekleri aynı Sabrı taşan İsrailliler meydanlara indi! Hepsinin istekleri aynı
21:29 Trabzonspor, Eyüpspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı Trabzonspor, Eyüpspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı
21:07 RAMS Başakşehir, Antalyaspor’u 5-2 mağlup ederek tarihi bir geri dönüş yaptı RAMS Başakşehir, Antalyaspor'u 5-2 mağlup ederek tarihi bir geri dönüş yaptı
21:04 Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen’e maç çıkışı yumruklu saldırı Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e maç çıkışı yumruklu saldırı
20:12 Kayıp Narin her yerde aranıyor Muhtar amcanın gözaltı süresi uzatıldı Kayıp Narin her yerde aranıyor! Muhtar amcanın gözaltı süresi uzatıldı
20:03 Yalova’yı karıştıran olay ’’Uçak düştü’’ denildi, gerçek bambaşka çıktı Yalova'yı karıştıran olay! ''Uçak düştü'' denildi, gerçek bambaşka çıktı
19:16 Sinema sanatçısı Ahu Tuğba Miami’deki evinde hayatını kaybetti Sinema sanatçısı Ahu Tuğba Miami'deki evinde hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2024 14:45:16. #1.11#
SON DAKİKA: Ağrı'da Yeni Adli Yılın Başlaması Törenle Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement