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Ağrı'da yolcu otobüsü kamyonete çarptı: 11 yaralı - Son Dakika
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Ağrı'da yolcu otobüsü kamyonete çarptı: 11 yaralı

AĞRI'nın Hamur ilçesinde meydana gelen kazada, yolcu otobüsü kamyonete çarptı ve 11 kişi yaralandı. Kaza sonucunda yaralananlar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

24.01.2024 - 23:31,
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AĞRI'nın Hamur ilçesinde yolcu otobüsünün kamyonete çarptığı kazada, 11 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Patnos-Hamur kara yolunun 40'ıncı kilometresinde Suvar kavşağında meydana geldi. Van'dan gelen Ş.A. yönetimindeki 34 GLA 664 plakalı Vangölü firmasına ait yolcu otobüsü, kavşakta şerit değiştiren M.Ç. idaresindeki 27 ANB 092 plakalı kamyonete çarptı. Savrulan otobüs ve kamyonet, refüjdeki direklere çarparak durdu. Kazada, kamyonet sürücüsü M.Ç. ile yolcu otobüsündeki 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, Tutak Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Ağrı\'da yolcu otobüsü kamyonete çarptı: 11 yaralı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Ağrı'da yolcu otobüsü kamyonete çarptı: 11 yaralı - Son Dakika
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