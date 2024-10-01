Ağrı Dağı Efsanesi Yeniden Sahnelemede - Son Dakika
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Ağrı Dağı Efsanesi Yeniden Sahnelemede

Ağrı Dağı Efsanesi Yeniden Sahnelemede

Yaşar Kemal'in eseri, İstanbul'da 36 yıl aradan sonra tiyatro sahnesine geri döndü.

01.10.2024 23:16
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Türk edebiyatına damgasını vuran Yaşar Kemal'in 1970'te yayımladığı "Ağrı Dağı Efsanesi", 36 yıl sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından yeniden sahneye uyarlandı.

Yiğit Sertdemir'in uyarlayıp yönettiği oyunun ilk gösterimi, orkestra eşliğinde Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde gerçekleştirildi.

Dramaturgisini Sinem Özlek, müziğini Oğuzhan Balcı, dekor tasarımını Barış Dinçel, kostüm ve kukla tasarımını Candan Seda Balaban, ışık tasarımını Osman Aktan, ses tasarımını Gökhan Suna, koreografisini Senem Oluz ile Özge Midilli ve müzik direktörlüğünü Burçak Çöllü'nün yaptığı 2 perdelik oyun, 2 saat 45 dakika sürdü.

Fotoğraflarını Sadi Ayan'ın çektiği oyunda Arda Alpkıray, Ayşe Günyüz Demirci, Besim Demirkıran, Can Tarakçı, Cihan Kurtaran, Emrah Can Yaylı, Emre Yılmaz, Ertan Kılıç, Hakan Örge, Murat Üzen, Özge Midilli, Serkan Bacak, Uğur Dilbaz, Yeliz Şatıroğlu ve Zeynep Ceren Gedikali rol aldı.

Yaşar Kemal'in destan, masal ve roman özelliklerini gösteren önemli eseri "Ağrı Dağı Efsanesi", yayımlanışının 18. yılında 1988-89 sezonunda İstanbul seyircisiyle buluşmuştu.

Ali Taygun'un yönettiği oyunda Mustafa Alabora, Adnan Altay, Mustafa Aslan, Tuncay Atayata, Metin Çekmez, Nuri Ergün, Erdoğan Gemicioğlu, Saltuk Kaplangı, Gökhan Mete, Naşit Özcan, Ahmet Uz, Aliye Uzunatağan, Avni Yalçın, Erhan Yazıcıoğlu ve Aytaç Yörükaslan rol almıştı.

"Ağrı Dağı Efsanesi", 2-5 Ekim ve 9-12 Ekim'de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi yeniden sahnelenecek.

Kaynak: AA

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