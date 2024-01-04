 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ağrı Dağı Milli Parkı, Soğuk Havalara Rağmen Doğa Tutkunlarını Ağırlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Ağrı Dağı Milli Parkı, Soğuk Havalara Rağmen Doğa Tutkunlarını Ağırlıyor

Türkiye'nin en büyük milli parkı olan Ağrı Dağı Milli Parkı, soğuk havalara rağmen fotoğrafçılar ve doğa tutkunlarını ağırlıyor. Zengin florası ve faunasıyla yaban hayvanlarına ev sahipliği yapan park, sulak alanlarıyla da çeşitli kuş türlerine yaşam alanı sunuyor. Ağrı Dağı'nın zirvesinden gelen kar sularıyla beslenen milli park, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Doğa gezginleri ve fotoğrafçılar her mevsimde parkı keşfetmek için buraya geliyor.

Ağrı Dağı Milli Parkı, Soğuk Havalara Rağmen Doğa Tutkunlarını Ağırlıyor
04.01.2024 - 12:17,
Abone Ol

Türkiye'nin en büyük milli parkı olan Ağrı Dağı Milli Parkı, soğuk havalara rağmen fotoğrafçılar ve doğa tutkunlarını ağırlıyor.

Zengin florası ve faunasıyla her mevsim çok sayıda yaban hayvanına ev sahipliği yapan park, sulak alanlarıyla da çeşitli kuş türlerine yaşam alanı sunuyor.

5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı'nın zirvesinden gelen kar sularıyla beslenen milli park, doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Doğa gezginleri ve doğa fotoğrafçıları güzellikleri keşfetmek için yılın her mevsiminde rotalarını buraya çeviriyor.

Fotoğrafçı ve dağcı Dilara Şafak Türkay, AA muhabirine, Giresun'dan Iğdır'ın güzelliklerini keşfetmek için arkadaşlarıyla Ağrı Dağı Milli Parkı'na geldiğini söyledi.

Bulakbaşı ve Karasu Sulak Alanı'nda doğal güzellikleri keşfettiklerini dile getiren Türkay, "Bu güzellikleri yerinde gördük, herkesin buraya gelmesini tavsiye ediyorum. Ağrı Dağı'nın sulak alana yansıması çok güzel, sanki avuçlarımın içerisindeymiş gibi duruyor. En büyük hayalim Ağrı Dağı'na zirve yapmaktır. Ağrı Dağı, Iğdır'ın her yerinden görebileceğiniz mükemmel bir doğa eseridir." diye konuştu.

"Burası kuş cenneti gibi, birçok değişik kuş türünü gördük"

Emekli olduktan sonra Iğdır'ın güzelliklerini keşfetmek için yapılan gezilere katıldığını anlatan Sunay Aslan da kış mevsimine rağmen havanın çok güzel olduğunu, bunu değerlendirmek için sazlıkta kuş gözlemlediklerini söyledi.

"Burası kuş cenneti gibi, birçok değişik kuş türünü gördük. Buranın doğası çok güzel, temiz bir havası var." diyen Aslan, son 6 aydır Iğdır'ın doğasıyla iç içe bir hayat yaşadıklarını anlattı.

Doğa fotoğrafçısı Harun Cengiz de Ağrı Dağı Milli Parkı'nın görülmeye değer olduğunu, Bulakbaşı Sazlıkları'nda suya yansıyan Ağrı Dağı'nın güzel görüntüler oluşturduğunu belirterek, doğaseverleri ve fotoğraf tutkunlarını bölgeye davet etti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Ağrı Dağı, Türkiye, Iğdır, Hayvanlar, Çevre, Doğa, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağrı Dağı Milli Parkı, Soğuk Havalara Rağmen Doğa Tutkunlarını Ağırlıyor - Son Dakika


12:30
Asya'da tansiyon yükseldi! Myanmar, Çin'in sınır kasabasını vurdu Asya'da tansiyon yükseldi! Myanmar, Çin'in sınır kasabasını vurdu
12:15
Yardımcısı torpil mi yaptı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan iddialara yanıt Yardımcısı torpil mi yaptı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan iddialara yanıt
12:07
Ancelotti, oyuna almadığı Arda'yı maç sonu soyunma odasına çekti Ancelotti, oyuna almadığı Arda'yı maç sonu soyunma odasına çekti
11:51
AKOM'dan İstanbul için uyarı! Çarşamba günü kar geliyor AKOM'dan İstanbul için uyarı! Çarşamba günü kar geliyor
11:46
Diyarbakır'da 0-6 yaş arası 54 çocuğun gömülü olduğu mezarlık bulundu Diyarbakır'da 0-6 yaş arası 54 çocuğun gömülü olduğu mezarlık bulundu
11:45
Cem Karaca'nın Gözyaşları filminden ilk fragman geldi! İsmail Hacıoğlu'nun oyunculuğuna övgü yağdı Cem Karaca'nın Gözyaşları filminden ilk fragman geldi! İsmail Hacıoğlu'nun oyunculuğuna övgü yağdı
11:26
Terim'in maç sonu verdiği röportaj galibiyeti gölgede bıraktı Terim'in maç sonu verdiği röportaj galibiyeti gölgede bıraktı
11:08
''Havuçlu anne'' Büşra Pekin bir değişti pir değişti! Görenler tanıyamıyor ''Havuçlu anne'' Büşra Pekin bir değişti pir değişti! Görenler tanıyamıyor

Son Dakika
12:30 Asya'da tansiyon yükseldi! Myanmar, Çin'in sınır kasabasını vurdu
12:15 Yardımcısı torpil mi yaptı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan iddialara yanıt
12:07 Ancelotti, oyuna almadığı Arda'yı maç sonu soyunma odasına çekti
11:51 AKOM'dan İstanbul için uyarı! Çarşamba günü kar geliyor
11:45 Cem Karaca'nın Gözyaşları filminden ilk fragman geldi! İsmail Hacıoğlu'nun oyunculuğuna övgü yağdı
11:46 Diyarbakır'da 0-6 yaş arası 54 çocuğun gömülü olduğu mezarlık bulundu
11:26 Terim'in maç sonu verdiği röportaj galibiyeti gölgede bıraktı
11:08 ''Havuçlu anne'' Büşra Pekin bir değişti pir değişti! Görenler tanıyamıyor
10:54 Cübbeli isyan etti: Kız yurdunda benim için beddua seansları yapılıyor
10:47 Gazetecilerin duruşmasında Ümit Özdağ ve beraberindeki grubun slogan atması tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2024 13:42:48. #1.13#
SON DAKİKA: Ağrı Dağı Milli Parkı, Soğuk Havalara Rağmen Doğa Tutkunlarını Ağırlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement