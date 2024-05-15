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Türkiye'nin 5137 metreyle en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'na tırmanış yapan dağcılar, tipi nedeniyle zirveye ulaşamadan geri döndü.

Ağrı Dağı, yılın her mevsimi yerli ve yabancı dağcıların rotasında yer alıyor.

Doğubayazıt ilçesine gelen yerli ve yabancı 2 grup dağcı, zorlu zirve tırmanışına rehberler eşliğinde Çevirme mezrasından başladı.

İlk geceyi 3200 rakımdaki kamp çadırlarında geçiren dağcılar, sonraki gün yeniden zorlu tırmanışa geçti.

Olumsuz hava koşullarına rağmen tırmanışı sürdüren dağcılardan bir kısmı 4200 metrede bir kısmı da 4800 metrede yoğun tipiye maruz kalınca geri dönmek zorunda kaldı.

Dağcılar daha sonra sorunsuz bir şekilde inişi tamamlayarak ilçe merkezine ulaştı.