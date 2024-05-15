Ağrı Dağı'na tırmanış yapan dağcılar tipi nedeniyle zirveye ulaşamadan geri döndü - Son Dakika
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Ağrı Dağı'na tırmanış yapan dağcılar tipi nedeniyle zirveye ulaşamadan geri döndü

Ağrı Dağı\'na tırmanış yapan dağcılar tipi nedeniyle zirveye ulaşamadan geri döndü

Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'na tırmanış yapan yerli ve yabancı dağcılar, yoğun tipi nedeniyle zirveye ulaşamadan geri dönmek zorunda kaldı. İlk gece kamp çadırlarında geçiren dağcılar, olumsuz hava koşulları sebebiyle 4200 ve 4800 metrede tipiye maruz kalarak geri dönmek zorunda kaldı. Dağcılar, inişi sorunsuz bir şekilde tamamlayarak ilçe merkezine ulaştı.

15.05.2024 21:43
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Türkiye'nin 5137 metreyle en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'na tırmanış yapan dağcılar, tipi nedeniyle zirveye ulaşamadan geri döndü.

Ağrı Dağı, yılın her mevsimi yerli ve yabancı dağcıların rotasında yer alıyor.

Doğubayazıt ilçesine gelen yerli ve yabancı 2 grup dağcı, zorlu zirve tırmanışına rehberler eşliğinde Çevirme mezrasından başladı.

İlk geceyi 3200 rakımdaki kamp çadırlarında geçiren dağcılar, sonraki gün yeniden zorlu tırmanışa geçti.

Olumsuz hava koşullarına rağmen tırmanışı sürdüren dağcılardan bir kısmı 4200 metrede bir kısmı da 4800 metrede yoğun tipiye maruz kalınca geri dönmek zorunda kaldı.

Dağcılar daha sonra sorunsuz bir şekilde inişi tamamlayarak ilçe merkezine ulaştı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Ağrı Dağı'na tırmanış yapan dağcılar tipi nedeniyle zirveye ulaşamadan geri döndü - Son Dakika
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