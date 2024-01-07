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Ağrı Dağı'nda etkili olan tipi ve fırtına anı kameraya yansıdı - Son Dakika
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Ağrı Dağı'nda etkili olan tipi ve fırtına anı kameraya yansıdı

Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nda yoğun fırtına ve tipi etkili oluyor. Zirvesindeki buzulların üzerine kar yağan dağ, karla kaplanan görüntüsüyle dikkati çekiyor. Anadolu Ajansı ekibi, dağda etkili olan fırtına ve tipiyi görüntüledi.

Ağrı Dağı\'nda etkili olan tipi ve fırtına anı kameraya yansıdı
07.01.2024 - 10:19,
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Ağrı Dağı'nda etkili olan tipi ve fırtına anı kameraya yansıdı.

Türkiye'nin en yüksek noktası olan 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı'nda yoğun fırtına ve tipi etkili oluyor.

Zirvesindeki buzulların üzerine kar yağan Ağrı Dağı, karla kaplanan görüntüsüyle dikkati çekiyor.

Bölgede etkili olan fırtına ve tipi, dağın zirvesinden 4 bin metresine kadar olan bölümünde yoğun şekilde etkisini gösterdi.

Anadolu Ajansı ekibi, dağda etkili olan fırtına ve tipiyi görüntüledi.

Kaynak: AA
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