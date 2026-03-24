Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ağrı Dağı'nda Kaybolan Dağcı İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

24.03.2026 09:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı Dağı'nda kaybolan 58 yaşındaki dağcı Sevil Hasanova için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

1) AĞRI DAĞI'NDA KAYBOLAN KADIN DAĞCI İÇİN ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

AĞRI Dağı'na tırmanan 5 kişilik dağcı grubu, tipiye yakalandı. Gruptan ayrılarak dağdan inişe geçen Sevil Hasanova (58), kayboldu. Kayıp dağcının bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen 5 kişilik dağcı grubu 5137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı'na tırmanışa başladı. Yoğun tipi nedeniyle görüşün azaldığı dağda Sevil Hasanova, dün öğle saatlerinde yaklaşık 4 bin 700 metre rakımda gruptan ayrılarak geri dönüşe geçti. Gruptaki diğer 4 dağcı ise olumsuz hava koşulları nedeniyle zirveye ulaşamadan akşam saatlerinde 3 bin 900 metre rakımdaki kamp alanına indi. Dağcılar, kamp alanına ulaştıklarında Sevil Hasanova'nın burada bulunmadığını fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Arama kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğü bölgede, ekiplerin ulaşımını sağlamak amacıyla İl Özel İdaresi ekiplerince kar mücadelesi yürütülüyor. Kayıp dağcıya ulaşılması için arama çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

KUMANYA DESTEĞİ

Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi, Ağrı Dağı'nda kaybolan dağcı için bölgede görev yapan arama kurtarma ekiplerine kumanya desteğinde bulundu. Şubenin sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, arama kurtarma çalışmalarına katılan ekiplerin zorlu şartlarda görev yaptığı belirtilerek, ekiplere destek amacıyla kumanya dağıtımı gerçekleştirildiği ifade edildi.

Kaynak: DHA

Ağrı Dağı, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 09:41:49. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.