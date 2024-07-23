Ağrı Dağı'nda kaybolan dağcıların cenazeleri bulundukları yerden indiriliyor - Son Dakika
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Ağrı Dağı'nda kaybolan dağcıların cenazeleri bulundukları yerden indiriliyor

Ağrı Dağı\'nda kaybolan dağcıların cenazeleri bulundukları yerden indiriliyor

Ağrı Dağı'nda tırmanış yaparken kaybolan ve daha sonra cesetleri zirveye yakın bir yerde bulunan Dilek Gökbulak ile Muhammed Halim Dalgın'ın cenazeleri indirilmek üzere çalışmalar devam ediyor. AFAD, UMKE, jandarma personeli ve profesyonel dağcılar ile yerel rehberlerin katıldığı ekipler, olumsuz hava koşullarına rağmen çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca, tırmanış öncesi çekilen görüntülerde Dilek Gökbulak'ın kamp alanında çorba pişirildiği görülüyor. Olayın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda iki kişinin cenazesi bulunmuştu.

23.07.2024 13:21
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Tırmanış yaptıkları Ağrı Dağı'nda hayatını kaybeden 2 kişinin cenazelerinin bulundukları yerden indirilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Tırmandıkları Ağrı Dağı'nda olumsuz hava koşulları nedeniyle kaybolan, daha sonra zirveye yakın yerde cesetleri bulunan Dilek Gökbulak ile Muhammed Halim Dalgın'ın cenazesinin indirilmesi için çalışmalara, AFAD, UMKE, jandarma personeli ile Van Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğünde görevli 10 profesyonel dağcı ve farklı illerden gelen ekipler ile yerel rehberler katılıyor.

Dağın 4 bin 200 rakımlı kamp bölgesinde bulunan ekipler, olumsuz hava koşullarına rağmen çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, Dilek Gökbulak'ın, tırmanış öncesi ilk kamp alanında çorba pişirilen mutfaktaki görüntüleri ortaya çıktı.

Olay

20 Temmuz Cumartesi günü 5 bin 137 rakımlı Ağrı Dağı'na tırmanan gruptan 2 kişi, 5 bin 50 rakımda sis ve tipi nedeniyle mahsur kalmış, daha sonra kaybolmuştu.

AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri, bölgede İHA destekli arama kurtarma çalışması başlatmıştı. İki kişinin cenazesi, yerel rehber Barzani Ceylan ve arkadaşı tarafından bulunmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ağrı Dağı'nda kaybolan dağcıların cenazeleri bulundukları yerden indiriliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ağrı Dağı'nda kaybolan dağcıların cenazeleri bulundukları yerden indiriliyor - Son Dakika
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