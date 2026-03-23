Ağrı Dağı'nda Kayıp Dağcı İçin Arama Kurtarma Başlatıldı
Ağrı Dağı'nda Kayıp Dağcı İçin Arama Kurtarma Başlatıldı

23.03.2026 15:39
Ağrı Dağı'na tırmanan bir kadının dönüşte kaybolması üzerine arama kurtarma çalışmaları başladı.

Ağrı Dağı'na zirve tırmanışı yaparken 4 bin 700 metreden dönen ve kendisinden haber alınamayan kadın dağcı için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, 5 kişiden oluşan dağcı grup dün yurdun en yüksek noktası olan 5 bin 137 rakımlı Ağrı Dağı'nın zirvesine tırmanışa geçti.

Yoğun tipinin etkili olduğu bölgede S.H, öğle saatlerinde 4 bin 700 rakımda gruptan ayrılarak dönüşe geçti.

Gruptaki diğer dört kişi ise olumsuz hava koşulları nedeniyle zirve yapamadan akşam saatlerinde 3 bin 900 rakımdaki kamp alanına inişe geçti ve buraya ulaştıklarında S.H'nin kamp alanında olmadığını tespit etti.

Durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildiren grup, daha sonra 3 bin 200 rakımdaki kamp alanına doğru hareket etti.

İhbar sonucu AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri kayıp kadına ulaşabilmek için çalışma başlattı.

Arama kurtarma ekiplerinin ulaşımı için Ağrı Dağı'na giden yolda İl Özel İdaresine bağlı ekipler de karla mücadele çalışması yürütüyor.

Bölgede havadan ve karadan başlatılan arama kurtarma çalışması devam ediyor.

Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi ekipleri de bölgeye giderek arama kurtarma çalışması yürüten ekiplere kumanya desteği sağlıyor.

Kaynak: AA

Ağrı Dağı, Güvenlik, Güncel, Olay, Doğa, Son Dakika

İran’dan İsrail ve Körfez ülkelerine 48 saat süre: Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin İran'dan İsrail ve Körfez ülkelerine 48 saat süre: Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin
Eşini öldürüp evi ateşe verdi Eşini öldürüp evi ateşe verdi
Şanlıurfa’da sağanak yağış sele dönüştü, ev ve oteli su bastı Şanlıurfa'da sağanak yağış sele dönüştü, ev ve oteli su bastı
Fenerbahçe’ye Brown ve Oosterwolde ikilisinden dev bonservis Fenerbahçe'ye Brown ve Oosterwolde ikilisinden dev bonservis
İstanbul’da Nevruz kutlaması: Her dilde barışın adıdır İstanbul'da Nevruz kutlaması: Her dilde barışın adıdır
Tatilcilerin dönüş yoğunluğu Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu Tatilcilerin dönüş yoğunluğu! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

16:07
Erol Köse hayatını kaybetti
Erol Köse hayatını kaybetti
15:21
A Milli Takım’da deprem Yıldızımız Romanya maçında yok
A Milli Takım'da deprem! Yıldızımız Romanya maçında yok
15:12
Trump’ın ’’Müzakare’’ paylaşımı sonrası İsrail’den İran’a yeni saldırı
Trump'ın ''Müzakare'' paylaşımı sonrası İsrail'den İran'a yeni saldırı
15:01
Trump sinyali verdi, altın üzerindeki ölü toprağını attı
Trump sinyali verdi, altın üzerindeki ölü toprağını attı
14:57
Gözler İran’daydı Trump’ın “Görüşme yaptık“ sözlerine ilk yanıt
Gözler İran'daydı! Trump'ın "Görüşme yaptık" sözlerine ilk yanıt
14:29
Trump’ın savaşı bitirme sinyali sonrası petrol fiyatlarında büyük düşüş
Trump'ın savaşı bitirme sinyali sonrası petrol fiyatlarında büyük düşüş
