Ağrı Dağı'nda Oluklu Kertenkele Görüntülendi - Son Dakika
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Ağrı Dağı'nda Oluklu Kertenkele Görüntülendi

Ağrı Dağı\'nda Oluklu Kertenkele Görüntülendi

Iğdır'ın farklı noktalarında yaşayan oluklu kertenkele, Ağrı Dağı eteklerinde piknik yapan bir grup gezgin tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Oluklu kertenkele, zehirli yılan zannedilerek öldürülüyor olsa da aslında tarım dostu bir türdür ve insanlara ve tarıma oldukça yararlıdır. Yerel halka bu türün tanıtılmasıyla yanlış bilincin önüne geçilmeye çalışılıyor.

28.05.2024 17:35
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Ağrı Dağı'nın eteklerinde oluklu kertenkele objektiflere takıldı.

Iğdır'ın farklı noktalarında yaşayan bir tür olan oluklu kertenkele, Ağrı Dağı eteklerinde piknik yapan bir grup gezgin tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı.

"Oluklu kertenkele zehirli yılan zannedilerek öldürülüyor"

Iğdır Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Ormancılık Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Bahadır Akman, AA muhabirine, oluklu kertenkelenin bacaksız kertenkele türü olduğunu söyledi.

Akman, kertenkelenin bacaksız olması nedeniyle genellikle insanlar tarafından yılana benzetildiğini anlatarak, "Oluklu kertenkele zehirli yılan zannedilerek öldürülüyor, aslında tarım dostu olan bu türümüz insanlara ve tarıma oldukça yararlıdır. Bu yanlış bilinçle katledilen bir türümüzdür. Biz yaptığımız çalışmayla yerel halka bunu tanıtarak, bunun ne kadar farklı bir tür olduğunu göstermeye çalışıyoruz." dedi.

Bu türü tanımanın çok kolay olduğuna dikkat çeken Akman, şunları kaydetti:

"Vücudu boyunca pullar var ve vücudunun yan tarafında oluk var. Türkçe ismi de buradan geliyor. Serbest göz kapakları var, çoğu yılan türlerinde serbest göz kapağı olmaz, bu türümüzde var. İki tarafından oluk var ve ilk görüldüğünde tanınması mümkündür. Yani özellikle çiftçi dostlarımıza söylemek istediğimiz şey, ürettiğiniz üründen iyi mahsul almak istorsanız bu türe zarar vermeyin."

Kaynak: AA

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